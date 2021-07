Europa Verde alla giunta: Avviare subito percorso verso E. Romagna glifosato-free

“Il glifosato è stato trovato praticamente ovunque: nei prodotti alimentari più comuni, nell’acqua piovana, nelle falde acquifere sotterranee e nell’aria, nella Grande Barriera Corallina, nelle urine umane, comprese quelle di bambini e donne in gravidanza. La Regione Emilia-Romagna, nel 2018, ha avviato, tramite l’Arpae, un monitoraggio sulla sua presenza nelle acque: i risultati indicano che in tutti i 205 campionamenti effettuati sono stati rinvenuti sia glifosato che il suo metabolita AMPA. In 57 casi (1/4 dei campionamenti) per il glifosato e 160 casi per l’AMPA (78% dei campionamenti) si è superato addirittura il limite di qualità – afferma Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde e vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna – In un contesto del genere, e in attesa del completamento di ulteriori studi, andrebbe quantomeno applicato il principio di precauzione. L’obiettivo da assumere deve essere però la messa al bando di un prodotto che non è compatibile né con le buone pratiche agricole, né con l’esigenza di tutelare la salute e ridurre l’inquinamento delle acque. In tutto il mondo ci sono città che hanno avviato percorsi per eliminare il glifosato, oltre un milione di cittadini europei hanno firmato l’Iniziativa dei cittadini europei (ICE) “Vietare il glifosato e proteggere le persone e l’ambiente dai pesticidi tossici”, iniziativa che è stata giudicata ammissibile dalla Commissione Europea. Marche e Toscana si stanno già muovendo in questa direzione. Di recente anche l’Effat, la Federazione europea dei lavoratori alimentari, agricoli e del turismo, a cui aderisce anche Flai-Cgil, ha preso una posizione netta contro il glifosato, chiedendo un divieto immediato del suo utilizzo nel processo di rinnovo fissato alla fine del 2022”.

