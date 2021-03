European Green Deal: la Commissione Ue presenta azioni per aumentare la produzione biologica e propone giornata Ue del Biologico

La Commissione ha presentato oggi un piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica. Il suo obiettivo generale è quello di aumentare la produzione e il consumo di prodotti biologici, di raggiungere il 25% dei terreni agricoli in agricoltura biologica entro il 2030, nonché di aumentare significativamente l'acquacoltura biologica.

La produzione biologica comporta una serie di importanti vantaggi: i campi biologici hanno circa il 30% in più di biodiversità, gli animali allevati con metodi biologici godono di un più alto grado di benessere animale e prendono meno antibiotici, gli agricoltori biologici hanno redditi più alti e sono più resistenti, e i consumatori sanno esattamente cosa stanno ottenendo grazie al logo biologico dell'UE. Il piano d'azione è in linea con l'European Green Deal e le strategie Farm to Fork e Biodiversity.

Il piano d'azione è progettato per fornire al settore biologico, già in rapida crescita, gli strumenti giusti per raggiungere l'obiettivo del 25%. Esso propone 23 azioni strutturate intorno a 3 assi - stimolare il consumo, aumentare la produzione e migliorare ulteriormente la sostenibilità del settore - per garantire una crescita equilibrata del settore.

La Commissione incoraggia gli Stati membri a sviluppare piani d'azione nazionali sul biologico per aumentare la loro quota nazionale di agricoltura biologica. Ci sono differenze significative tra gli Stati membri per quanto riguarda la quota di terreni agricoli attualmente in agricoltura biologica, che vanno dallo 0,5% a oltre il 25%. I piani d'azione nazionali per il biologico completeranno i piani strategici nazionali della PAC, definendo misure che vanno oltre l'agricoltura e ciò che viene offerto nell'ambito della PAC.

Promuovere il consumo

L'aumento del consumo di prodotti biologici sarà cruciale per incoraggiare gli agricoltori a convertirsi all'agricoltura biologica e quindi ad aumentare la loro redditività e la loro resilienza. A tal fine, il piano d'azione propone diverse azioni concrete volte a stimolare la domanda, a mantenere la fiducia dei consumatori e ad avvicinare il cibo biologico ai cittadini. Ciò include: informare e comunicare sulla produzione biologica, promuovere il consumo di prodotti biologici, stimolare un maggiore uso di prodotti biologici nelle mense pubbliche attraverso gli appalti pubblici e aumentare la distribuzione di prodotti biologici nell'ambito del programma scolastico dell'UE. Le azioni mirano anche, per esempio, a prevenire le frodi, ad aumentare la fiducia dei consumatori e a migliorare la tracciabilità dei prodotti biologici. Anche il settore privato può giocare un ruolo significativo, ad esempio premiando i dipendenti con "bio-cheques" che possono usare per acquistare cibo biologico.

Aumentare la produzione

Attualmente, circa l'8,5% della superficie agricola dell'UE è coltivata in modo biologico, e le tendenze mostrano che con l'attuale tasso di crescita, l'UE raggiungerà il 15-18% entro il 2030. Questo piano d'azione fornisce gli strumenti per dare una spinta in più e raggiungere il 25%. Mentre il piano d'azione si concentra in gran parte sull'"effetto di richiamo" del lato della domanda, la politica agricola comune rimarrà uno strumento chiave per sostenere la conversione. Attualmente, circa l'1,8% (7,5 miliardi di euro) della PAC è utilizzato per sostenere l'agricoltura biologica. La futura PAC includerà eco-schemi che saranno sostenuti da un budget di 38 - 58 miliardi di euro, per il periodo 2023 - 2027, a seconda del risultato dei negoziati della PAC. Gli eco-schemi possono essere utilizzati per promuovere l'agricoltura biologica.

Oltre alla PAC, gli strumenti chiave includono l'organizzazione di eventi informativi e di networking per la condivisione delle migliori pratiche, la certificazione per gruppi di agricoltori piuttosto che per singoli, la ricerca e l'innovazione, l'uso della blockchain e di altre tecnologie per migliorare la tracciabilità aumentando la trasparenza del mercato, rafforzando la trasformazione locale e su piccola scala, sostenendo l'organizzazione della catena alimentare e migliorando l'alimentazione degli animali.

Per aumentare la consapevolezza sulla produzione biologica, la Commissione organizzerà una "Giornata del biologico" annuale dell'UE, nonché premi nella catena alimentare biologica, per riconoscere l'eccellenza in tutte le fasi della catena alimentare biologica. La Commissione incoraggerà anche lo sviluppo di reti di turismo biologico attraverso i "biodistretti". I "biodistretti" sono aree in cui agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e autorità pubbliche lavorano insieme per una gestione sostenibile delle risorse locali, basata su principi e pratiche biologiche.

Il piano d'azione nota anche che la produzione di acquacoltura biologica rimane un settore relativamente nuovo, ma ha un significativo potenziale di crescita. Le prossime nuove linee guida dell'UE sullo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea, incoraggeranno gli Stati membri e le parti interessate a sostenere l'aumento della produzione biologica in questo settore.

Migliorare la sostenibilità

Infine, mira anche a migliorare ulteriormente le prestazioni dell'agricoltura biologica in termini di sostenibilità. Per raggiungere questo obiettivo, le azioni si concentreranno sul miglioramento del benessere degli animali, garantendo la disponibilità di sementi biologiche, riducendo l'impronta di carbonio del settore e minimizzando l'uso di plastica, acqua ed energia.

La Commissione intende anche aumentare la quota di ricerca e innovazione (R&I) e dedicare almeno il 30% del bilancio per le azioni di ricerca e innovazione nel campo dell'agricoltura, della silvicoltura e delle zone rurali a temi specifici o rilevanti per il settore biologico.

La Commissione monitorerà attentamente i progressi attraverso un follow-up annuale con i rappresentanti del Parlamento europeo, gli Stati membri e le parti interessate, attraverso relazioni biennali sui progressi e una revisione di medio termine.

I membri del Collegio hanno detto

Il vicepresidente esecutivo dell'European Green Deal, Frans Timmermans, ha dichiarato: "L'agricoltura è uno dei principali motori della perdita di biodiversità. Abbiamo urgente bisogno di ristabilire l'equilibrio nel nostro rapporto con la natura. Questo non è qualcosa che gli agricoltori affrontano da soli, ma coinvolge l'intera catena alimentare. Con questo piano d'azione, miriamo a stimolare la domanda di agricoltura biologica, ad aiutare i consumatori a fare scelte informate e a sostenere gli agricoltori europei nella loro transizione. Più terra dedichiamo all'agricoltura biologica, migliore sarà la protezione della biodiversità in quella terra e nelle aree circostanti".

Il commissario per l'agricoltura, Janusz Wojciechowski, ha detto: "Il settore biologico è riconosciuto per le sue pratiche sostenibili e l'uso delle risorse, dando il suo ruolo centrale nel raggiungimento degli obiettivi del Green Deal. Per raggiungere l'obiettivo del 25% di agricoltura biologica, dobbiamo fare in modo che la domanda guidi la crescita del settore, tenendo conto delle significative differenze tra i settori biologici di ogni Stato membro. Il piano d'azione per il biologico fornisce strumenti e idee per accompagnare una crescita equilibrata del settore. Lo sviluppo sarà sostenuto dalla politica agricola comune, dalla ricerca e dall'innovazione, nonché da una stretta collaborazione con gli attori chiave a livello europeo, nazionale e locale".

Il commissario per l'ambiente, gli oceani e la pesca, Virginijus Sinkevičius, ha dichiarato: "L'agricoltura biologica offre molti benefici all'ambiente, contribuendo alla salute dei suoli, riducendo l'inquinamento dell'aria e dell'acqua e migliorando la biodiversità. Allo stesso tempo, con una domanda che è cresciuta più velocemente della produzione nell'ultimo decennio, il settore biologico porta benefici economici ai suoi attori. Il nuovo Piano d'azione per l'agricoltura biologica sarà uno strumento cruciale per impostare il percorso per raggiungere gli obiettivi del 25% della superficie agricola in agricoltura biologica e di un aumento significativo dell'acquacoltura biologica sanciti nelle strategie per la biodiversità e il Farm to Fork. Inoltre, le nuove linee guida strategiche per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea, che saranno presto adottate dalla Commissione, promuoveranno ulteriormente l'acquacoltura biologica".

Contesto

Il piano d'azione tiene conto dei risultati della consultazione pubblica svoltasi tra settembre e novembre 2020, che ha attirato un totale di 840 risposte dalle parti interessate e dai cittadini.

Si tratta di un'iniziativa annunciata nelle strategie Farm to Fork e Biodiversità, pubblicate nel maggio 2020. Queste due strategie sono state presentate nel contesto del Green Deal europeo per consentire la transizione verso sistemi alimentari sostenibili e per affrontare i principali motori della perdita di biodiversità.

Nelle raccomandazioni agli Stati membri sui loro piani strategici della PAC pubblicate nel dicembre 2020, la Commissione ha incluso l'obiettivo di una superficie biologica del 25% nell'UE entro il 2030. Gli Stati membri sono invitati a fissare valori nazionali per questo obiettivo nei loro piani della PAC. Sulla base delle loro condizioni ed esigenze locali, gli Stati membri spiegheranno poi come prevedono di raggiungere questo obiettivo utilizzando gli strumenti della PAC.

La Commissione ha presentato le sue proposte per la riforma della PAC nel 2018, introducendo un approccio più flessibile, basato sulle prestazioni e sui risultati, che tiene conto delle condizioni e delle esigenze locali, aumentando al contempo le ambizioni a livello di UE in termini di sostenibilità. La nuova PAC è costruita intorno a nove obiettivi, che è anche la base su cui i paesi dell'UE progettano i loro piani strategici della PAC.