Evootrends: olio, Italia prima al mondo per i consumi ma il 50% degli italiani non riconosce la qualità

“Amaro e piccante, due caratteristiche positive degli oli, non possono essere scambiati per difetti, così come è necessario pretendere al tavolo di un ristorante che l’olio abbia la sua dignità e non venga servito in una oliera che ne distrugge le caratteristiche organolettiche e salutistiche e mortifica i produttori di qualità– continua Granieri -. Chi impara a conoscere e a distinguere un olio extravergine d’oliva italiano di qualità non torna più indietro e non si lascia più tentare dalle offerte civetta che danneggiano il mercato”.

