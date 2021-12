Expo 2020. La Food Valley fa scuola a Dubai. Bonaccini: Qualità, capitale umano e conoscenze

“Conoscenze e capitale umano, qualità e innovazione: vogliamo continuare a investire su questi fattori- sottolinea il presidente Bonaccini-. Dopo Muner, la Motorvehicle University of Emilia-Romagna, che abbiamo voluto insieme alle quattro università regionali e a tutte le case motoristiche della Motor Valley, marchi unici nel mondo, con la stessa logica vogliamo far nascere ‘FoodER’, il polo dell’alta formazione della nostra Food Valley. Per chiamare in Emilia-Romagna ragazze e ragazzi da tutti i Paesi e così far crescere i tecnici che domani renderanno ancora più forte la Food Valley, così come già oggi succede con la Motor Valley. Per vincere le sfide che abbiamo di fronte, transizione ecologica su tutte: a Expo insieme a Muner abbiamo presentato i motori ecologici di domani, allo stesso modo il settore agroalimentare è e sarà fondamentale per la tutela del territorio e il rispetto dell’ambiente. Attraverso il sottosegretario Di Stefano, ringrazio il Governo e il ministro Di Maio che hanno investito nell’Emilia-Romagna per sostenere il sistema produttivo e il Made in Italy. Insieme vogliamo accompagnare la ripartenza post Covid gettando le basi uno sviluppo sostenibile anche sul piano sociale ed ambientale”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK