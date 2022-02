Expo di Dubai: il CREA con il Mipaaf per portare l’innovazione in agrifood

L'innovazione in agrifood passa per sostenibilità, resilienza e digitalizzazione. Ne parlerà domani dalle 8, ora italiana, (in diretta streaming su YouTube https://youtu.be/bMYFAmkdueo) presso l'Anfiteatro del Padiglione Italia dell'Expo in corso a Dubai, il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, accompagnato dalla nutrita rappresentanza del CREA, il più importante ente italiano di ricerca dedicato all’agroalimentare. Ne fanno parte: il Direttore Generale Stefano Vaccari, la direttrice del CREA Politiche e Bioeconomia Alessandra Pesce, il direttore del CREA Agricoltura e Ambiente Giuseppe Corti, la ricercatrice Alejandra Navarro-Garcia che coordina un importante progetto europeo sulle serre e il dirigente di ricerca Guido Bonati.

L’appuntamento sarà “PEOPLE - PLANET – PROSPERITY”, una conferenza di alto livello dedicata alla promozione delle best practices e delle esperienze condivise tra Italia ed Emirati Arabi Uniti per l'affermazione di un'agricoltura sostenibile attraverso lo sviluppo delle moderne tecnologie digitali, dell'economia circolare, della sicurezza alimentare e del mantenimento di alti standard di qualità nel quadro di regole globali.

Sarà presente, inoltre, una delegazione di 15 Gruppi di Azione Locale (GAL), accompagnata da diversi ricercatori del CREA, portavoce di 200 comunità territoriali italiane che partecipano al progetto CREA Rete L.E.A.D.E.R., vero e proprio incubatore di progetti e strategie innovative che mettono al centro i territori rurali, coniugando coesione sociale e sostenibilità economica e ambientale.

Rete L.E.A.D.E.R è un progetto, cofinanziato dall’UE e sostenuto dal MiPAAF e con il Programma “Rete Rurale Nazionale 2014-2023”, ideato per accompagnare e rafforzare il sistema della conoscenza di quanti sono impegnati in azioni a favore delle zone rurali del nostro Paese. Solo negli ultimi cinque anni, i 200 GAL presenti in tutte le Regioni italiane, hanno coinvolto oltre 12 mila partner e dato vita ad oltre 15 mila progetti.

