Expo Dubai, Marin (Padiglione Italia): Innovazione passa dai giovani. Oggi l’agricoltura è una prospettiva per le nuove generazioni

“Siamo contenti di aver organizzato questo incontro che ha al centro un dibattito internazionale sui modelli agroalimentari sostenibili e sulle migliori capacità innovative in campo agricolo. Ringrazio il ministro Patuanelli, il Crea e tutti i partner che ci hanno permesso di organizzare questo importante momento di confronto. Temi come quello dell’innovazione in agricoltura e di modelli alimentari sostenibili rappresentano una sfida che dobbiamo affrontare insieme. In un mondo dove sempre più nessuno si salva da solo siamo stati contenti nel riscoprire la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, delle sue piccole e medie imprese, delle sue filiere e dei suoi centri di ricerca. Tutti temi fondamentali quando ci siamo chiesti cosa portare e cosa valorizzare delle esperienze italiane in questa esposizione universale. Per questo oggi mettiamo in mostra e raccontiamo i temi e le migliori pratiche dell’innovazione italiana, a partire dalla gestione delle risorse naturali, della sostenibilità o dell’agricoltura di precisione.”

Così il Direttore del padiglione Italia Andrea Marin ad Expo Dubai, nel corso del forum “People, Planet, Prosperity - Italy - U.A.E. shared experiences for a sustainable future in Food & Agriculture" dedicato alla promozione delle esperienze dell’Italia e degli Emirati Arabi Uniti per un futuro sostenibile nel settore alimentare e agricolo.

“Innovazioni che spesso sono portate avanti dai giovani. Si è passati da un’agricoltura dove i nostri padri e i nostri nonni usavano la serie di Fibonacci per la rotazione dell’agricoltura senza sapere perché, ad una agricoltura dove oggi si usano droni, sensori e intelligenza artificiale. Sono molti i giovani che dalle università tornano nei propri territori e riscoprono un lavoro nell’agricoltura, che sempre più è vista come una prospettiva.”