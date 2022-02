Expo Dubai, Patuanelli: l’omologazione su una dieta universale non è la soluzione per il futuro

"Come riusciremo a garantire un accesso sicuro al cibo per 10 miliardi di persone? E come lo faremo senza impattare su ambiente e territorio da cui proviene? Sono queste le grandi sfide e confrontando capacità, esperienze e idee è la soluzione migliore per dare le risposte. Expo arriva nel momento giusto, per cambiare rotta ed evitare dinamiche di cambiamento climatico ineluttabili se non prese in tempo. Il nostro paese inizia ad avere problemi di approvvigionamento idrico e le esperienze dei paesi che soffrono di desertificazione ci può servire per capire come produrre cibo in situazioni estreme. Questa dinamica ci porta a vedere la produzione di cibo sintetico in laboratorio e uguale per tutti: One Health non può essere con fusa con One Diet, l'omologazione non è la soluzione e l'unicità alimentare deve essere salvaguardata. Per questo l'innovzione e la tecnologia deve essere a servizio dell'obiettivo e non dominare. Sì dunque a produrre maggior cibo e di qualità, si alla tecnologia che ci permette di salvare acqua, che ci fa utilizzare meno chimica e fertilizzanti. Tutto questo va condiviso con tutti. Durante la riunione del G20 a Firenze tutti si sono resi disponibili per mettere a disposizione la propria conoscenza e gli imprenditori agricoli sono pronti".

Così Stefano Patuanelli, Ministro dell'Agricoltura e delle politiche forestali, al forum “People, Planet, Prosperity: Italy-UAE shared experiences for a sustainable future in Food & Agriculture” organizzato dal padiglione Italia all'Expo Dubai 2020.