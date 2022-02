Expo Dubai, Patuanelli visita la location di Fiere di Parma

Stefano Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in visita a Expo Dubai, ha fatto tappa ieri a M-Eating Italy, la location di Fiere di Parma a Expo 2020.

In questa occasione il Ministro ha avuto modo apprezzare ulteriormente l’attività di Fiere di Parma in favore del Made in Italy alimentare in questa particolare location che ha visto, sin dalla sua apertura, vari incontri realizzati da AFIDOP – Associazione Formaggi Italiani DOP; incontri ed eventi organizzati dalla Regione Emilia Romagna, inaugurati nel dicembre scorso dal suo Presidente Stefano Bonaccini; la presentazione della fiera del meccano alimentare Cibus Tec; gli eventi dedicati alla prossima edizione di Cibus, ed altro ancora.

“M-Eating Italy” è uno spazio polifunzionale a disposizione delle aziende agroalimentari italiane e delle loro associazioni, come hub di visibilità e business matching e come Fine Dining Restaurant, che serve esclusivamente prodotti del made in Italy.

Nella sua visita a M-Eating Italy il Ministro Patuanelli accompagnato dal Suo consigliere Diplomatico Fabrizio Marcelli e dall’Ambasciatore Nicola Lener, è stato accolto da Marcella Pedroni, Responsabile Affari Generali di Fiere di Parma e, per l’occasione, da Domenico Raimondo, Presidente del Consorzio Mozzarella di Bufala Campana.