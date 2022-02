Expo Dubai, Vaccari (Crea): Aziende agricole italiane le più diversificate. Agricoltura italiana modello per l’Europa e per il mondo

“Crea è il più grande polo di ricerca nell’agricoltura, controllato direttamente dal Mipaaf e che dà lavoro a più di 2400 persone. Il Crea è inoltre il secondo più grande proprietario terriero in Italia e contiamo 800 progetti di ricerca all’anno in ogni settore dell’agricoltura. Oggi presentiamo i risultati di tre progetti di ricerca innovativi che forniscono buone pratiche per l’agricoltura. Il primo si chiama i-Guess Med e lavora sull’Internet delle cose per controllare il clima. Poi c’è SimAgri che utilizza la realtà virtuale, un simulatore per macchina agricole all’avanguardia. Infine Biochar, che riguarda l’economia circolare e il miglioramento degli agrosistemi.”

Così Stefano Vaccari, Director-General CREA al Padiglione Italia di Expo Dubai, nel corso del forum “People, Planet, Prosperity - Italy - U.A.E. shared experiences for a sustainable future in Food & Agriculture" dedicato alla promozione delle esperienze dell’Italia e degli Emirati Arabi Uniti per un futuro sostenibile nel settore alimentare e agricolo.

“Le diete tradizionali rappresentano un legame chiaro tra il settore dell’agricoltura e il turismo, ed il Crea cerca di portare insieme la tradizione con l’innovazione nelle aree rurali. Rappresentiamo l’esperienza dal nord al sud dell’Italia concependo nuovi modelli di sviluppo che combinino prodotti di alto livello gastronomico col turismo. Le aziende agricole italiane sono le più diversificate in Europa e l’agricoltura italiana rappresenta il modello per le aree di sviluppo europeo, un modello per l’Europa e per il mondo. Il Crea spera che i risultati di queste ricerche possano attrarre nuovi partenariati tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti.”