Export, Centinaio: Fa sorridere che Cillis identifichi governo Draghi con Di Maio. Loro lotte interne hanno decretato fine esecutivo

"Fa sorridere che Luciano Cillis identifichi l'intero governo guidato da Mario Draghi soltanto con Luigi Di Maio. Proprio lui che fa parte di coloro che per lotte di potere interne ne hanno decretato la fine. Tutto l'esecutivo uscente ha lavorato in squadra per il bene del Made in Italy, come nel recente caso dell'aceto balsamico. Non potevamo immaginare che il ministro degli Esteri stesse giocando una partita individuale". Così in una nota il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio.