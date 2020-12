Export: Cia, digitale sblocchi svolta Made in Italy. Agroalimentare al centro

Il “Patto per l’export” sarà strategico per l’uscita dell’Italia dalla crisi dovuta alla pandemia, se saprà mantenere centrale il ruolo della digitalizzazione, quale chiave di volta per sbloccare l’internazionalizzazione del Paese con l’agroalimentare a fare da traino. Questa la posizione di Cia-Agricoltori Italiani alla IX Cabina di Regia sul tema, indetta dai ministeri degli Affari Esteri e dello Sviluppo Economico e tenuta online con i ministri Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli.

Per Cia, lo spazio che si sta riconoscendo all’agroalimentare e all’agricoltura nel dibattito istituzionale, deve servire ad accelerare il processo di sviluppo in qualità e quantità, delle esportazioni di cibo e bevande Made in Italy. E con il digitale a favore è, secondo Cia, arrivato anche il momento di lavorare seriamente sull’aggregazione tra imprese e sulla loro formazione, senza trascurare il punto di forza rappresentato dalla tutela dei marchi commerciali e delle indicazioni geografiche contro la contraffazione.

Il “Patto per l’export” da segnale positivo a processo avviato, deve declinarsi alle nuove dinamiche commerciali globali, come al rimodularsi delle esigenze delle imprese per via della pandemia e delle restrizioni che questa ha comportato. Secondo Cia, la spinta, a tal proposito, può sicuramente arrivare dalla capacità di intercettare nuovi trend di consumo e dall’uso di sistemi di digitalizzazione nei rapporti B2B (Business to Business), puntando sugli incontri online con i buyer e sul B2C (Business to Consumer). Vanno, inoltre, agevolate le realtà del settore agricolo meno strutturate, rendendo immediatamente fruibili, anche per loro, strumenti finanziari per la promozione anche fuori dal perimetro local. Il portale unico per l’internazionalizzazione a cura del ministero degli Esteri, potrebbe dare risposte anche su questo fronte.

Infine, è fondamentale per Cia l’impegno fattivo nella ricerca di nuovi mercati. In tal senso, è recente da parte dell’organizzazione, la collaborazione avviata con Remomero portale con sede a Beirut specializzato nell’assistenza allo sviluppo internazionale delle aziende nei Paesi dell’area mediterranea, proprio per sviluppare e promuovere l’export del Made in Italy agroalimentare nel mondo arabofono, con servizi dedicati alle piccole e medie imprese associate, che parte dal Libano per allargarsi a tutto il Medio Oriente, con l’occhio puntato al prossimo Expo Dubai.

“Condividiamo la necessità di una promozione integrata che coinvolga non solo il prodotto, ma anche il territorio di riferimento e quella di individuare le priorità per filoni d’intervento -ha commentato Aldo Alberto, delegato Cia all’internazionalizzazione, intervenuto alla IX Cabina di Regia, richiamando i due aspetti messi in evidenza dal Mipaaf-. Qualità e sostenibilità siano poi, dei fari inamovibili sul futuro. A sollecitarlo è lo stato di salute dei cittadini e dell’ambiente”.