Export Cina, Assica: dopo apertura riso la priorità siano prodotti a base di carne suina

Investimenti per i quali Assica cerca sempre di assistere le imprese, aiutandole ad individuare eventuali forme di aiuto e finanziamento che possano essere fruite per sostenere le scelte aziendali per l'espansione dell'export. Non nascondo tuttavia che, come già a più riprese chiesto da Assica, sarebbe particolarmente utile in tal senso una misura di sostegno più snella e flessibile, un credito di imposta, ad esempio, che potesse intervenire a sostegno degli investimenti aziendali finalizzati ad ottenere l'autorizzazione ad esportare in Paesi Terzi che richiedono misure differenti rispetto a quelle UE. Se adottata a breve, potrebbe essere una misura di entità contenuta - già 50 milioni di euro sarebbero significativi - in grado di ridare fiducia ad un settore il cui export perde terreno da troppo tempo e darebbe il giusto slancio alle nostre imprese per tornare ad essere i primi esportatori di salumi ” ha dichiarato Nicola Levoni , Presidente di Assica (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi).

