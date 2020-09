Export.gov.it, il nuovo portale per l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Gallinella: risultato tangibile Patto per l’Export

“Il nuovo portale pubblico ‘ Export.gov.it ’, sviluppato su impulso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), consentirà alle imprese italiane di orientarsi nel mondo dell'export e accedere più agevolmente a tutti i servizi di supporto per l'internazionalizzazione. Un plauso per questa importante iniziativa che rappresenta un punto di riferimento digitale unico, pensato sia per chi deve intraprendere i primi passi, sia per chi è già presente all’estero, ma intende dare una spinta in più alla propria attività” – afferma il presidente Comagri, Filippo Gallinella. “Sul portale sarà possibile accedere ai contenuti in modo sequenziale, seguendo le varie fasi dell'export e dell'internazionalizzazione proposte da un intuitivo percorso in 7 passi (prepararsi a esportare; identificare i Paesi target; pianificare l'ingresso nel mercato; promuovere e digitalizzare il business; negoziare il contratto commerciale; gestire il rischio e la liquidità; continuare a crescere), oppure selezionare direttamente l'argomento d'interesse dal menu di navigazione. Tra gli aspetti sviluppati nel nuovo sito, vi sono: i finanziamenti agevolati, l’accesso alle linee di credito, la risoluzione delle controversie e il recupero crediti, il punto sulle gare internazionali e la promozione del Made in Italy. Il portale unico rappresenta uno dei risultati tangibili del Patto per l’Export e della sua filosofia di sistema che intende accompagnare le imprese sui mercati esteri agevolmente e sulla base di bisogni concreti” – conclude Gallinella.

