Export, Istat: a febbraio moderato aumento

A febbraio l’export registra un moderato aumento su base mensile cui contribuiscono le sole vendite verso i paesi dell’area Ue. Su base annua, la dinamica negativa dell’export si attenua; la flessione – più contenuta (-2,7%) al netto di operazioni occasionali di elevato impatto (cantieristica navale) – è spiegata per 2,3 punti percentuali dalla contrazione delle esportazioni di prodotti della raffinazione, dell’abbigliamento e pelli e di macchinari.

L’import segna un aumento congiunturale più ampio e registra un netto ridimensionamento del calo tendenziale.

Per i prezzi all’import, l’aumento su base mensile è dovuto alle dinamiche positive dei beni intermedi in entrambe le aree, euro e non euro, e dell’energia nell’area non euro.

A febbraio 2021 si stima una crescita congiunturale per i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le importazioni (+1,4%) che per le esportazioni (+0,3%). L’incremento su base mensile dell’export è dovuto all’aumento delle vendite verso l’area Ue (+1,2%) mentre quelle verso i mercati extra Ue sono in diminuzione (-0,6%).

Nel trimestre dicembre 2020-febbraio 2021, rispetto ai tre mesi precedenti, l’export segna un lieve incremento (+0,2%) mentre l’import cresce del 2,7%.

A febbraio 2021, si registra una flessione su base annua dell’export del 4,4% (da -8,5% di gennaio) determinata dalla contrazione delle vendite sia verso i mercati extra Ue (-7,2%) sia, in misura minore, verso l’area Ue (-1,8%). L’import segna una flessione dell’1,6% (da -11,6% di gennaio), dovuta soprattutto al calo degli acquisti dall’area extra Ue (-3,1%) mentre quello dall’area Ue è più contenuto (-0,5%).

Tra i settori che contribuiscono maggiormente alla diminuzione tendenziale dell’export si segnalano mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (-28,0%), prodotti petroliferi raffinati (-32,5%), articoli di abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia (-10,9%), articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (-10,5%) e macchinari e apparecchi n.c.a (-2,8%). Le vendite di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti sono in forte crescita (+8,9%).

Su base annua, i paesi che contribuiscono in misura più ampia alla flessione dell’export sono Stati Uniti (-21,1%), paesi OPEC (-20,2%), Francia (-5,8%), Regno Unito (-12,5%) e Spagna (-9,1%). Aumentano le vendite verso Cina (+54,1%), Polonia (+16,3%), Paesi Bassi (+11,7%) e Germania (+2,0%).

Nei primi due mesi dell’anno, la flessione tendenziale dell’export (-6,3%) è dovuta in particolare al calo delle vendite di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (-31,2%), prodotti petroliferi raffinati (-34,6%), articoli di abbigliamento, anche in pelle e in pelliccia (-17,2%) e articoli in pelle, escluso abbigliamento (-13,8%).

La stima del saldo commerciale a febbraio 2021 è pari a +4.754 milioni di euro (era +5.975 a febbraio 2020). Al netto dei prodotti energetici il saldo è pari a +6.967 milioni (era +8.444 a febbraio dello scorso anno).

Nel mese di febbraio 2021 i prezzi all’importazione aumentano dello 0,9% su base mensile e diminuiscono dello 0,7% su base annua.

ANALISI PER PRODOTTO E PAESE

Sulla base delle elaborazioni allegate al presente comunicato nel file “Grafici aggiuntivi commercio estero e prezzi all'import”, risulta che la flessione tendenziale dell’export è spiegata per 1,9 punti percentuali dal calo delle vendite di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi verso gli Stati Uniti. Un ulteriore contribuito di mezzo punto percentuale deriva dalle minori vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici verso Francia e Germania. All’opposto, la crescita delle esportazioni di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, verso Germania e Polonia apporta un contributo positivo per oltre un punto percentuale.

Il calo degli acquisti di autoveicoli dalla Germania, di sostanze e prodotti chimici dal Belgio e di petrolio greggio dalla Russia spiega per 2 punti percentuali la flessione dell’import. L’aumento degli acquisti di computer, apparecchi elettronici e ottici da Cina e Paesi Bassi e di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi, dalla Cina contrasta per un punto percentuale la diminuzione delle importazioni.

A febbraio 2021 i prezzi all’importazione dei beni di consumo aumentano nel complesso dello 0,3% (+0,3% Area euro, +0,2% Area non euro). Su base annua, i prezzi diminuiscono dello 0,9% per il mercato totale, dello 0,3% per l’Area euro e dell’1,4% per l’Area non euro.

I prezzi all’importazione dei beni strumentali, rispetto al mese precedente, restano invariati nel complesso, aumentano dello 0,1% per l’Area euro e diminuiscono dello 0,4% per l’Area non euro. In termini tendenziali i prezzi crescono dello 0,8% nel totale, dello 0,9% per l’Area euro e dello 0,6% per l’Area non euro.

Per quanto riguarda i beni intermedi, i prezzi all’importazione aumentano su base congiunturale in tutti e tre i mercati di riferimento (+1,2% mercato totale, +1,4% Area euro e +1,2% Area non euro). Su base annua, i prezzi aumentano dell’1,5% per il mercato totale, del 2,1% per l’Area euro e dell’1,0% per l’Area non euro.