Export, Lollobrigida: numeri record per nostro agroalimentare in Medio Oriente ed Asia. Lavoriamo per crescere in tutti i mercati mondiali

“L'export agroalimentare in Medio Oriente ed Asia registra numeri record. Siamo orgogliosi di come l'Italia rappresenti la qualità nel mondo. Ora al lavoro per far crescere le nostre esportazioni in tutti i mercati mondiali.”

Così su Twitter il ministro Masaf Francesco Lollobrigida, a margine dell’inaugurazione del Padiglione Italia alla Fiera Gulfood di Dubai

”Puntiamo a far crescere ancor di più l’export dei nostri prodotti anche nell'area dei paesi del Golfo. Siamo orgogliosi delle aziende italiane che, in tutto il mondo, vengono riconosciute come garanzia di qualità.”

“Il capitolo dell’export agroalimentare -ha dichiarato il ministro ad Agi- mostra un valore record pari a +46%: parliamo di 381 milioni di euro, dato superiore al totale anno 2021, quando la cifra era pari a circa 300 milioni di euro. L’obiettivo è far conoscere sempre più le nostre eccellenze, sviluppare ancora gli scambi e ottenere risultati sempre più importanti.