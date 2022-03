Export, Scordamaglia: No a protezionismo, sì a sovranità alimentare. Non ripetere errore dell’energia, ora rilanciare produzione agroalimentare. VIDEOINTERVISTA

“Oggi è fondamentale sottolineare il ruolo che le donne hanno nel nostro settore e nelle esportazioni agroalimentari. Ricordiamo che nell’industria alimentare oltre il 35% di aziende guidate da donne sono anche quelle che innovano di più e con la maggiore capacità di sposare innovazione e tradizione. Oggi è un momento di riflessione non solo sui dati straordinariamente positivi dello scorso anno, in cui abbiamo superato i 52 mld euro di export, ma su concetti nuovi. Per la prima volta vediamo difficoltà di approvvigionarsi, di far fronte ai costi energetici, tutti fattori che si rifletteranno poi sul nostro export.”

“È possibile distinguere tra protezionismo e sovranità alimentare? La risposta è assolutamente sì. Il protezionismo è una risposta egoista ad una globalizzazione senza regole. Chi pensava che si potesse totalmente dipendere dall’estero si è dovuto ricredere e questo ha generato l’effetto opposto, per cui vediamo oggi l’Ungheria che blocca le esportazioni di grano e di mais mettendo in difficoltà le nostre filiere produttive e quelle delle aree più povere del mondo. Noi siamo invece per una sovranità alimentare positiva, per la capacità cioè di mantenere, crescere, valorizzare la nostra capacità di auto approvvigionamento agroalimentare. Non ripetiamo dunque l’errore dell’energia, rilanciamo subito la produzione agroalimentare europea e italiana, rivediamo politiche miopi come una Farm to Fork che fa crollare di un ulteriore 30% la produzione agroalimentare e zittiamo chi voleva porre fine alla pac nel 2027 perché mai come ora la nostra produzione va sostenuta e valorizzata.”

Cosi Luigi Scordamaglia (Filiera Italia) a margine dell’incontro “La primavera dell’Export” nato dalla collaborazione tra il Forum Italiano dell’Export, l’Associazione Filiera Italia e la 24ORE Business School – Educational Partner, presso la Sala delle Statue di Palazzo Rospigliosi – Coldiretti.