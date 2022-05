ExportUSA a Cibus: Export del comparto agroalimentare italiano negli Stati Uniti vale 5,5 miliardi di euro (+14,8 % rispetto al 2020)

Secondo gli ultimi dati Istat, la crescita del comparto agroalimentare e vitivinicolo italiano negli States vale 5,5 miliardi di euro (+14,8 % rispetto al 2020). Una notizia importante, che ha motivato la società ExportUSA a partecipare – con un proprio stand – alla manifestazione CIBUS, a Parma.

Partner dell’iniziativa G-Group – società italiana leader negli allestimenti fieristici che sta riscontrando un grande successo anche negli Stati Uniti, grazie alle installazioni di alto design realizzate con materiali sostenibili – e la consulting Sfera Servizi, che realizza progetti di finanza agevolata per favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane su scala globale.

“L’interesse delle aziende del comparto alimentare verso il mercato americano – afferma Michela Parmeggiani, vice amministratore delegato di ExportUSA – è sorprendente: 120 richieste di incontri con gli esperti di ExportUSA nei 4 giorni della fiera”.

Si ritorna quindi alla normalità: le aziende si riuniscono come prima in presenza durante fiere e iniziative internazionali per finalizzare nuovi progetti di business e questa è una notizia incoraggiante.

“Con la Crisi in Ucraina – aggiunge Lucio Miranda, Presidente di ExportUSA – stiamo ricevendo centinaia di richieste di contatto da parte del comparto food della regione. In America c’è il grano e sarà importante fare una riflessione per migliorare la supply chain ripensandola completamente e puntando su nuovi progetti per favorire l’interazione tra le imprese del territorio e gli Stati Uniti”. La fiera sarà l’occasione per confrontarsi con i rappresentanti della Regione Emilia-Romagna ed avviare nuove iniziative tese a supportare l’export emiliano-romagnolo negli Stati Uniti.