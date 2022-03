Extracosti sulla filiera del vino, Mercuri (Confcooperative): prossima campagna vitivinicola con prezzi di produzione più alti

"Gli alti costi che si sono abbattuti recentemente ci preoccupano. Nei prossimi mesi affronteremo la campagna di coltivazione dell'uva con prezzi di produzione più alti, a cui poi si aggiungeranno quelli di trasporto. Mentre in Francia e Spagna assistiamo a un calmieramento noi oggi paghiamo di più. Oggi siamo a ridosso della nuova Pac, ma l'Europa necessita di una maggiore sinergia per le politiche economiche che comprendono agricoltura ed energia. La politica europea attuale ha sbagliato gli obiettivi: si alla sostenibilità ambientale, ma non dobbiamo dimenticare gli obiettivi di produzione. Tutto questo significa che quello che era stato previsto a fine 2021 va necessariamente rivisto. Nonostante la situazione possiamo dire che l'attuale innovazione ci potrebbe permettere di raggiungere la sostenibilità senza mettere in difficoltà la produzione. La decisione di utilizzare i terreni a riposo è molto importante, ma noi dobbiamo puntare a risolvere i problemi, non a spostarli avanti nel tempo. Anche per questo va posta particolare attenzione al Pnrr: se non verrà gestito diversamente, dal punto di vista burocratico, avremo problemi per il sud". Così Giorgio Mercuri, presidente dell'Alleanza delle Cooperative alimentari, in occasione della presentazione dello studio del Censis La febbre dei costi presentato oggi in conferenza stampa a Roma.