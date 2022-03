Extracosti sulla filiera del vino, Rigotti (Confcooperative): rischiamo di non avere contenitori in vetro. Urge spostare gli obblighi di sostenibilità

"Il settore cooperativo del vino ha reagito bene alla pandemia, ma il rincaro dei costi purtroppo non stiamo riuscendo a controllarlo. Per questo si rischia di andare fuori mercato. Siamo preoccupati per il reddito degli agricoltori. Tra gli elementi di criticità c'è l'aumento per l'acquisto del vetro, tanto che emerge la preoccupazione di non avere bottiglie in cantina è forte. Fatico a pensare al vino in contenitori diversi dal vetro, ma in alcuni paesi sta accadendo. Proprio la crescita dei costi, pur con delle perplessità, lo giustificherebbe. ed oggi abbiamo la necessità di evitare di trovarci senza contenitori. Riguardo alle Politiche comunitarie, dobbiamo percorrere la strada delle sostenibilità e tutte le imprese devono aggiungere al prodotto etica del lavoro e della produzione. Tuttavia sarebbe accettabile chiedere uno spostamento nel tempo degli obblighi proprio di sostenibilità, ma più che mai oggi è necessario un intervento europeo sui costi dell'energia, non solo per il settore vitivinicolo, ma per tutta l'economia dell Unione: serve un pensiero più coeso tra tutti i paesi membri". Così Luca Rigotti, coordinatore vitivinicolo dell'Alleanza per le Cooperative italiane, in occasione della presentazione dello studio del Censis La febbre dei costi presentato oggi in conferenza stampa a Roma.