Extracosti sulla filiera del vino, Toma (Censis): tempesta dei prezzi, oltre 1,1 miliardi in più pesano sul settore vitivinicolo

"Stiamo vivendo già gravi problemi nella logistica, ulteriormente accentuati dall'aumento della pressione russa sull'Ucraina. Il grano è aumentato di oltre il 70% e anche le materie prime sono schizzati in alto. Ad esempio stiamo subendo pesanti rincari nei comparti dei cerali e dei fertilizzanti. Lo stesso accade poi nei carburanti fossili: basti pensare che il carbone è salito del 181%, ma anche il gas fornito dagli Stati Uniti è molto più caro. Tutto questo porta problemi nell'intera filiera del vino. Rispetto a gennaio 2021 sia carta che cartone sono salite del 30%, mentre il vetro è in crescita dell'8,5%. A questa somma va poi aggiunto l'impatto dei prodotti energetici, aumentato del 31,4% circa: si tratta di una tempesta dei prezzi, tanto che il settore deve gestire 1,1 miliardi di incremento. Tutto questo influisce ovviamente sulla capacità dell'export: eravamo entrati in mercati che ora sono del tutto bloccati, come Russia e Ucraina, dove nel 2021 avevamo registrato rispettivamente un +18% e un +30%. Fare previsioni per il 2022 è molto difficile, ma l'impatto che subiremo avrà conseguenze nel medio e nel lungo termine". Così Andrea Toma, del Censis, in occasione della presentazione dello studio del Censis La febbre dei costi presentato oggi in conferenza stampa a Roma.