Facebook e il Touring Club Italiano insieme per supportare le vendite online dei produttori a Km 0

Infine, per aiutare le piccole imprese a sfruttare al meglio il periodo festivo, decisivo per la ripresa economica, Facebook ha lanciato la sua originale “Guida alle festività per le PMI” in formato Storie e Post con consigli per utilizzare in modo creativo ed efficace Facebook, Instagram e WhatsApp. La guida è disponibile sul profilo Instagram di #piccolegrandimprese e all’interno dell’hub online di #piccolegrandimprese, oltre che in formato scaricabile per portare sempre con sé i consigli su come promuovere la propria attività e prodotti online.

