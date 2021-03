FAILA-EBAT: Bando contributo a fondo perduto per lavoratori agricoli e titolari di azienda agricola

A seguito dell’esecuzione del tampone molecolare rinofaringeo nel periodo 01/01/2020–31/12/2020, coloro i quali sono risultati positivi al Coronavirus SARS CoV-2, come da attestazione di esecuzione del tampone molecolare rilasciato dalla ASL, potranno accedere al bando: possono presentare domanda tutti i lavoratori e i titolari di azienda agricola in possesso dei seguenti requisiti: essere regolarmente iscritti negli elenchi anagrafici annuali del proprio comune di residenza, pubblicati dall’Inps, per l’anno 2019 per almeno 51 giornate (per i lavoratori); aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di aziende agricole operanti e iscritte nei ruoli INPS della provincia di Taranto (per i lavoratori); di essere iscritto in qualità di datore di lavoro negli elenchi dell’INPS (per i datori di lavoro); aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di aziende agricole in regola con il versamento dei contributi CAC e FIMI all’Ente Bilaterale FAILA-EBAT di Taranto.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK