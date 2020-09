FAIR PLAY, CONFAGRICOLTURA PREMIA I CAMPIONI. GIANSANTI: FORTE CONNUBIO SPORT AGRICOLTURA. ANCHE IN VISTA OLIMPIADI

La sede di Confagricoltura ha ospitato la presentazione del XXIV Premio Menarini “Fair Play”, riconoscimento che vuole celebrare sportivi, istituzioni, società sportive, aziende che si sono contraddistinte per il loro fair play con il rispetto delle regole e dei rapporti umani e sociali.

I premi saranno consegnati il prossimo 10 settembre a Castiglion Fiorentino, ma Confagricoltura ha scelto di ospitare l’anteprima perché, “parlando di regole e di rispetto ha sottolineato il presidente Massimiliano Giansanti - non possiamo non fare riferimento al l’agricoltura, il settore che più di tutti è sottoposto a regole scritte e anche non scritte ed è rispettoso dell’ambiente”.

“Il connubio tra sport e agricoltura è molto forte in Italia - prosegue Giansanti -. Abbiamo continuato a produrre in questi mesi di chiusura e come noi lo ha fatto lo sport. C’è un forte richiamo a due valori fondamentali, rispetto delle regole e etica. Insieme alla medicina mettiamo al centro questi due valori. Chi mangia prodotti italiani deve avere la massima sicurezza garantita. Come nello sport abbiamo gli imprevisti, come il maltempo. L’etica è poi fondamentale, non si può fare agricoltura senza. Non si può fare solo business. Oggi ci sono settori che stanno portando in giro per il mondo il Made in Italy e parlo di agricoltura e sport”.

Il presidente del CONI Giovanni Malagò, ospite della presentazione, ha parlato del futuro dello sport al tempo del Covid: “Coni e Confagricoltura hanno affrontato molte avversità. Ora si naviga a vista, come ha detto il Ciò nulla sarà come prima. Dobbiamo far quadrare le esigenze dei nostri mondi con questo virus”.

Giansanti ha voluto ribadire poi la connessione con lo sport: “Avremo le Olimpiadi di Milano- Cortina, sarà un volano importante in cui anche noi agricoltori saremo molto impegnati”.

Giancarlo Fisichella, ex pilota della F1 e della Ferrari, è stato premiato in anticipo per la categoria “Sport e solidarietà”.

