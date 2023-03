Fake food, Us Army punta al cibo stampato in 3d vs cambiamenti climatici. Ecco come

Per il momento potrebbe esserci un altro risvolto per i cibi 3D con applicazioni in ambito militare: la direzione per l'alimentazione da combattimento del Dipartimento della Difesa Usa sta infatti esplorando la stampa 3D del cibo sviluppando barrette stampate con questa tecnica che migliorano le prestazioni e soddisfano le esigenze nutrizionali dei soldati, secondo C&EN.

Il cibo stampato in 3D potrebbe salvare il mondo dai cambiamenti climatici? L'ultimo rapporto delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici identifica nel riscaldamento climatico un fenomeno chiave nell'esporre milioni di persone in tutto il mondo all'insicurezza alimentare acuta. E proprio per questo alcuni scienziati stanno cercando nuove soluzioni da utilizzare per correre ai ripari.

Una di queste è il cibo stampato in 3D è realizzato attraverso un processo di produzione additivo simile alla stampa 3D standard , tranne per il fatto che si utilizzano materiali commestibili. In tutta Europa, diversi ristoranti e macellerie offrono tagli di "carne" stampati in 3D, realizzati con ingredienti come proteine ​​di soia e ceci, prodotti dalla startup Redefine Meat, scrive Reuters.

Negli Stati Uniti, solo per fare un esempio, una pasticceria digitale con sede a Los Angeles stampa in 3D caramelle e un laboratorio della Columbia University ha appena rivelato una fetta di cheesecake 3D con sette ingredienti, come riporta Cbs.

Il cibo sta "diventando meno disponibile a causa delle sfide ambientali che dobbiamo affrontare oggi", ha affermato Ezgi Pulatsu, borsista post-dottorato presso l'Università di Ottawa che si occupa di ingegneria e produzione alimentare, secondo quanto si legge su Axios. Che considera il cibo stampato in 3D come un potenziale aiuto per risolvere i problemi nella produzione alimentare globale che guidano l'insicurezza alimentare. Ma anche un modo per rendere il il sistema alimentare "più efficiente" e generare meno rifiuti.

Pulatsu è coautore di uno studio peer-reviewed pubblicato sulla rivista Physics of Fluids che cerca di colmare le lacune nelle informazioni. Nello studio si evidenzia che l'ottimizzazione dei processi che influenzano la qualità e la complessità del cibo stampato in 3D può offrire risultati, controllo e velocità migliori. Gli scienziati hanno inoltre identificato la stampa 3D basata sull'estrusione - in cui la pasta alimentare viene espulsa da un ugello della siringa mediante pressione diretta o indiretta - come la "tecnica più applicabile" per la stampa 3D convenzionale di alimenti.

Il cibo stampato in 3D potrebbe inoltre essere utilizzato per fornire nutrienti essenziali a coloro che non hanno accesso a cibi freschi a causa della mancanza di convenienza e disponibilità, ha affermato Jonathan Blutinger, ricercatore post-dottorato presso la Columbia University, coautore di un altro articolo sulla cucina 3D pubblicato questa settimana. "Mitiga la necessità di portare cibo da altri luoghi, quindi ti consente di lavorare di più con i tuoi ingredienti locali", ha ammesso Blutinger, che lavora come consulente tecnico presso Redefine Meat. "Sei in grado di ottenere di più dal tuo cibo perché puoi stampare solo ciò di cui hai bisogno."