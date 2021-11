Fake Meat, Filiera Italia: da Commissione Scelta non lungimirante di continuare a difendere il sostegno alle multinazionali del cibo in provetta

“ Di fatto - prosegue Scordamaglia - alcuni singoli funzionari della Commissione non hanno oggi nessun dubbio a difendere gli interessi particolari di aziende che possono già contare sui cospicui finanziamenti di star come l’attore americano Di Caprio”. “Se il futuro dell’alimentazione che l’Europa ha in mente è un cibo Frankenstein, spiace dire che la direzione non solo è sbagliata ma porta con sé conseguenze inimmaginabili non solo per l’economia dell’Unione ma anche per la salute dei consumatori. Il tutto senza passare per nessuna analisi politica tra gli stati membri suffragata da analisi di impatto e studi scientifici seri e terzi.

