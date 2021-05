Fanghi tossici, De Bonis: In 2018 presentai emendamento contro art. 41 Decreto Genova. Se necessario presenterò mozione

"Nel 2018 - racconta il senatore - ho proposto un pacchetto di emendamenti innanzitutto per sopprimere del tutto l'articolo 41, che introduce nel Decreto 'disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione'. In base all'articolo, 'al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione', il governo ha fissato soglie molto più alte di idrocarburi e altri contaminanti consentite nei fanghi. Dopo aver pagato politicamente in prima persona per questa battaglia, nel 2019 ho presentato un'interrogazione ad hoc all'allora Ministro Costa, che non mi ha mai risposto. Pochissimi giorni fa ho richiesto formalmente un incontro con il ministro per la Transizione ecologica Cingolani. Ha assunto relativamente da poco la guida del Ministero, e probabilmente non è informato di tutti i fatti, quindi vorrei aggiornarlo sullo stato dell'arte. Nel frattempo, data la situazione e questa prova inconfutabile di fatti accertati dalla magistratura, ho predisposto una mozione che sottoporrò all’attenzione dei colleghi in modo tale da dare un indirizzo più celere all’azione di governo, affinché questa normativa che già era in contrasto con le norme europee possa essere revisionata. Sono passati tre anni, il tempo è stato sufficiente per smaltire l’eccesso che c’era, e il governo deve incaricare subito anche una commissione specifica di esperti che predisponga una normativa adeguata sul tema”.

