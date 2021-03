Fao: Agricoltura settore più colpito da calamità. Disastri tre volte superiori ad anni ’70-‘80

È l'agricoltura il settore su cui si riversa la maggior parte delle perdite economiche e dei danni causati dalle calamità, che sono aumentate per frequenza, intensità e complessità. In nessun altro momento della storia i sistemi agroalimentari si sono dovuti misurare con una tale serie di minacce nuove e inattese, tra cui incendi di proporzioni enormi, eventi meteorologici estremi, sciami insolitamente grandi di locuste del deserto e rischi biologici emergenti quali la pandemia Covid-10. Lo evidenzia un nuovo rapporto pubblicato oggi dalla Fao dal titolo “L’impatto dei disastri e delle crisi sull'agricoltura e la sicurezza alimentare”. Il rapporto evidenzia che “In nessun altro momento della storia i sistemi agro-alimentari hanno dovuto affrontare una tale serie di minacce nuove e senza precedenti, tra cui mega-incendi, condizioni meteorologiche estreme, sciami di locuste nel deserto di dimensioni inusitate e minacce biologiche emergenti come la pandemia del COVID-19. Questi pericoli non solo tolgono vite umane, ma devastano anche i mezzi di sussistenza agricoli e infliggono conseguenze economiche negative a cascata a livello familiare, comunitario, nazionale e regionale che possono durare per generazioni, dice il rapporto.

Secondo il rapporto, l'incidenza annuale dei disastri è ora più di tre volte quella degli anni '70 e '80. Rispetto all'agricoltura, all'industria, al commercio e al turismo presi nel loro insieme, l'agricoltura assorbe da sola la quota sproporzionata del 63% dell'impatto dei disastri, con i paesi meno sviluppati (LDC) e i paesi a basso e medio reddito (LMIC) che sopportano il peso maggiore di questi flagelli.

Così, tra il 2008 e il 2018, gli impatti dei disastri naturali sono costati ai settori agricoli delle economie dei paesi in via di sviluppo più di 108 miliardi di dollari in danni o perdita di produzione di colture e bestiame. Tali danni possono essere particolarmente dannosi per i mezzi di sussistenza dei piccoli agricoltori e degli agricoltori di sussistenza, dei pastori e dei pescatori.

Nel periodo analizzato, l'Asia è stata la regione più colpita, con perdite economiche complessive che ammontano a 49 miliardi di dollari, seguita dall'Africa con 30 miliardi di dollari e dall'America Latina e dai Caraibi con 29 miliardi di dollari.

"Lo sconvolgimento messo in moto da COVID-19 potrebbe spingere un numero ancora maggiore di famiglie e comunità in una situazione di maggiore sofferenza", ha detto il Direttore Generale della FAO QU Dongyu nella prefazione al rapporto. "L'impatto dei disastri è pervasivo e richiede sforzi immediati per valutarne e comprenderne meglio le dinamiche, in modo da poterlo ridurre e gestire in modi integrati e innovativi". L'urgenza e l'importanza di farlo non sono mai state così grandi".

Principali minacce

Il rapporto identifica la siccità come il maggior responsabile della perdita di produzione agricola, seguita da inondazioni, tempeste, parassiti e malattie, e incendi. Oltre il 34% delle perdite di produzione agricola e zootecnica nei paesi meno sviluppati e nei paesi a basso reddito è riconducibile alla siccità, con un costo complessivo per il settore di 37 miliardi di dollari. La siccità colpisce quasi esclusivamente l'agricoltura. Il settore sostiene l'82% di tutto l'impatto della siccità, rispetto al 18% di tutti gli altri settori.

Anche i parassiti, le malattie e le infestazioni dei raccolti e del bestiame sono diventati un importante fattore di stress per il settore. Tali disastri biologici hanno causato il nove per cento di tutte le perdite di produzione di colture e bestiame nel periodo dal 2008 al 2018. La potenziale minaccia di disastri di questa categoria è stata resa evidente nel 2020, quando enormi sciami di locuste del deserto hanno devastato tutto il Grande Corno d'Africa, la penisola arabica e l'Asia sud-occidentale distruggendo i raccolti e mettendo a rischio la sicurezza alimentare. Nel frattempo, la pandemia di COVID-19 sta ponendo un ulteriore onere sui sistemi agroalimentari, esacerbando i rischi sistemici esistenti con effetti a cascata su vite, mezzi di sussistenza ed economie in tutto il mondo.

Gli impatti dei disastri sulla sicurezza alimentare e la nutrizione

I disastri si estendono oltre l'ambito economico avendo conseguenze deleterie per la sicurezza alimentare e la nutrizione. Per la prima volta, questa edizione del rapporto FAO converte le perdite economiche in equivalenti calorici e nutrizionali.

Per esempio, stima che la perdita di produzione agricola e zootecnica nei paesi meno sviluppati e nei paesi a basso reddito tra il 2008 e il 2018 è stata equivalente a una perdita di 6,9 trilioni di chilocalorie all'anno. Questo equivale all'apporto calorico annuale di sette milioni di adulti.

In America Latina e nei Caraibi, gli impatti dei disastri durante lo stesso lasso di tempo si convertono in una perdita di 975 calorie pro capite al giorno, pari al 40% della razione giornaliera raccomandata, seguita dall'Africa (559 calorie) e dall'Asia (283 calorie).

Un futuro resistente ai disastri è possibile

Investire nella resilienza e nella riduzione del rischio di disastri, specialmente nella raccolta e nell'analisi dei dati per un'azione informata sui fatti, è di fondamentale importanza per assicurare il ruolo cruciale dell'agricoltura nel raggiungimento di un futuro sostenibile, sostiene il rapporto della FAO.

Risposte olistiche e collaborazione intersettoriale sono fondamentali nella risposta ai disastri. I paesi devono adottare un approccio sistematico di gestione del rischio multirischio e multisettoriale per anticipare, prevenire, prepararsi e rispondere al rischio di disastri in agricoltura. Le strategie devono integrare non solo i rischi naturali ma anche le minacce antropogeniche e biologiche, come la pandemia COVID-19, e devono essere basate sulla comprensione della natura sistemica e delle interdipendenze dei rischi.

Innovazioni come il telerilevamento, la raccolta di informazioni geospaziali, i droni e la robotica dei disastri, e l'apprendimento automatico sono nuovi potenti strumenti di valutazione e di raccolta dei dati che hanno molto da offrire nella ricerca per ridurre i rischi di disastri in agricoltura.

Oltre a una governance efficiente, è fondamentale promuovere partenariati pubblico-privato per affrontare l'urgente bisogno di investimenti per ridurre la suscettibilità dell'agricoltura ai disastri e al cambiamento climatico.

Il rapporto

Il rapporto ricorrente della FAO The Impact of Disasters and Crises on Agriculture and Food Security presenta le tendenze più recenti della perdita di produzione agricola attribuita ai disastri in tutti i settori agricoli. L'edizione 2021 copre 457 disastri in 109 paesi di tutte le regioni e categorie di reddito, compresi per la prima volta i paesi a medio-alto e alto reddito (UMICs e HICs).

Dei 109 paesi che registrano perdite agricole legate ai disastri, 94 sono nelle categorie LDC e LMIC, dove 389 disastri hanno ostacolato la produzione agricola.