Farina insetti, Gasparri: assumere iniziative immediate contro prodotti dannosi per salute

“Così come il governo è ottimamente e tempestivamente intervenuto contro la carne sintetica, una autentica mostruosità, spero intervenga per arginare la circolazione, in Italia, di farine di insetti. Leggiamo grida di allarme molto preoccupanti sulla pericolosità di questi prodotti, che possono diffondere infezioni e creare gravi danni alla salute. Questa roba va vietata, non messa su banchi separati. Che l’Europa abbia deciso di introdurla non vuol dire assolutamente nulla. Tra un anno il Parlamento e la Commissione europea cambieranno e questa insana scelta sarà archiviata insieme agli insetti. Pertanto è bene assumere iniziative immediate per vietare prodotti che danneggerebbero la salute degli italiani. E penso che su questo dovremmo dare dei consigli a tutti i popoli europei”. Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI)