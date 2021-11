Farinetti, Caselli: basta fake news e propaganda che minano processo sostenibile. Si studi: i dati dicono altro

"Secondo i recenti dati dell'Agenzia europea per l'ambiente il sistema agroalimentare nella sua interezza, dalla produzione alla trasformazione, all'imballaggio, la logistica, il trasporto fino al consumo, rappresenta il 28%, ma l'agricoltura da sola l'11 per cento in Europa. Secondo i dati ISpra in Italia l'agricoltura rappresenta il 7 per cento di emissioni totali, come anche rileva il Cnr".

Così ad AGRICOLAE il capo Affari Ue per Legacoop e già assessore all'Emilia Romagna Simona Caselli commentando le dichiarazioni di Oscar Farinetti su Rai2 Restart a difesa del Prosek e contro la zootecnia.

"Questo 7 per cento - prosegue Caselli - è composto per il 50 per cento da fermentazione enterica, per il 20 per cento dalla gestione del letame, e per il 30 per cento da protossido di azoto nei terreni agricoli".

"E' chiaro che si può fare di meglio utilizzando innovazione e le risorse messe in campo con il Pnrr ma occorre partire dai dati esatti. Una cattiva informazione danneggia tutti, anche le politiche sostenibili, e bisogna smettere di diffondere fake news. Sarebbe bene che chi parla dell’argomento prima si informasse meglio", ribadisce.

"Il settore Primario è un settore responsabile e non merita di essere sotto attacco. Anche perché chi studia sa benissimo che la zootecnia è un elemento fondamentale per la sostenibilità ambientale e in particolare per la sostanza organica nei suoli. Occorre investire in biometano e agricoltura di precisione. Altrimenti si fa solo propaganda", conclude.