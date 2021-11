Farinetti difende Italian Sounding e ‘pubblicizza’ su RAI sua Green Pea. Greenpeace: invece che imitarci si dedichi a crisi climatica

La differenza fonetica è quella di una “S” finale, da Green Pea a Greenpeace. Questa l’azienda sulla sostenibilità che Natale Farinetti (detto Oscar), menziona (facendo automaticamente pubblicità) sulla rete pubblica Rai2 nel corso di Restart usando il tema della sostenibilità. Per due volte infatti Farinetti (fondatore già di Eataly che secondo alcuni parlamentari imita foneticamente il Made in Italy) cita la nuova azienda che vede presidente Cda Francesco Farinetti, e tra i consiglieri Nicola Farinetti, Andrea Farinetti e altri tre nomi.

L’azienda, si legge sul sito https://www.greenpea.com/cosa/ , si occupa di prodotti all’insegna della sostenibilità: “Da noi trovi prodotti belli e bellissimi a basso impatto sull’ambiente – di alta qualità, Made in Italy e dal mondo – esperienze, eventi e tutti i servizi necessari per vivere Green. In pratica, hai a disposizione 66 negozi, un museo, 3 luoghi di ristorazione, una piscina, una spa e un club dedicato all’ozio creativo. In totale, 72 luoghi in cui il Rispetto da dovere diventa piacere”.

Una 'evocazione' che non è piaciuta a GreenPeace. "In un mondo dominato dal greenwashing l'uso di assonanze di questo tipo (non è il primo caso) non ci sorprende. Ci piacerebbe che più che ispirarsi ai nomi di chi, come Greenpeace, si dedica da sempre alla difesa dell'ambiente, tali soggetti realizzassero tutte le azioni necessarie per risolvere, in particolare, la gravissima crisi climatica", spiega ad AGRICOLAE alla domanda se ritenga opportuno che qualcuno evochi il nome della Onlus e automaticamente sfrutti con la stessa politica commerciale dell’italian Sounding il lavoro no profit fatto negli anni dall'organizzazione no profit per generare profitto personale.

"Greenpeace è impegnata perché tale agenda venga adottata e rispettata da governi e aziende", ribadiscono dalla No Profit.

Il fondatore di Eataly che vende Made in Italy e di GreenPea che vende Sostenibilità, aveva difeso l’Italian sounding. E sul Prosek, da Restart di Rai2 del 10 novembre, aveva dichiarato:

“Non è Italian sounding. Non c’entra niente. Questi signori sono migliaia di anni che fanno quel vino e sono secoli che lo chiamano Prosek. Ed è un vino completamente diverso dal nostro. E tenete presente che se qualcuno parla male del Prosecco gli faccio male. Il Prosecco ci rappresenta nel mondo.

Questa è cattiva informazione. Bisogna guardare al mondo. Il miglior modo per essere sciovinisti è non essere sciovinisti e il nostro è un Paese di sciovinisti. E lo dice uno che ha alzato il sederino ed è andato nel mondo a vendere le cose, non lo dice solo in televisione o nei convegni.

Questi signori dalmati a cui va tutto il mio rispetto sono migliaia di anni che fanno questo prodotto, sono disponibilissimi a scriverci sotto Prosek Dalmata, lo chiamano Prosek da prima che noi chiamassimo Prosecco il nostro vino. E’ una storia di nicchia di un paesino e noi andiamo a fare Golia. Veramente non è un problema”.

Farinetti aveva poi messo in discussione i dati per cui sarebbero 100 milioni e (viene poi corretto dalla conduttrice che ricorda che sono ‘miliardi’) il valore dell’Italian Sounding nel mondo. “chi lo ha detto?”, insiste il fondatore di Eataly. “E’ normale che ci imitano, perché siamo i più bravi al mondo grazie alle persone che sono venute prima di noi che non si occupavano di stupidaggini come il Prosek. Ho trovato nel mondo, un salame calabrese fatto da calabresi che è più buono del nostro. Ci sono nel mondo milioni di italiani che sono stati accolti da altri paesi dove producono il cibo più buono al mondo”.

E aveva ribadito: "mentre noi facciamo i poliziotti esportiamo la metà della Francia, meno della Germania. Noi con i nostri 800 prodotti tutti fighi esportiamo la meta di quello che potremmo. Quando sono andato in Canada, meno male che avevamo fatto un accordo importante. Sono quattro contadini. Io sono stato là. Il Prosek è un vino costoso dalla lunga tradizione che è tutta un’altra storia e che costa dieci volte il Prosecco. Questi contadini, strepitosi, meravigliosi bravissimi non vedono l’ora di scrivere Dalmata sotto al Prosek”.

Farinetti aveva detto la sua anche sulla zootecnia e sulla questione per cui, secondo alcuni, occorre diminuire i prodotti a base di proteine animali per ridurre l’inquinamento. “l numeri mondiali dicono che l’agricoltura inquina tanto perché gli allevamenti o di bovini mandano metano che è dieci volte più inquinante. Noi in Italia non abbiamo allevamenti intensivi come il resto del mondo ma non è il Paese degli allevamenti intensivi. Secondo me il nostro futuro è questo: dobbiamo fare un’agricoltura di altissimo livello per venderla nel mondo. E io ho detto di no quando mi hanno chiesto di fare il ministro dell’Agricoltura. Io fare l’Italia prima penisola Bio al mondo. Nel vino fra cinque o due anni saremo tutti Bio".

Poi sulla questione della farina di insetti a tavola approvata dalla Commissione europea. “Io ho mangiato scarafaggi, sono buoni, sono ottimi. D’altronde noi mangiamo cose ancora più mostruose come gli scampi. E’ questione di cultura. Il problema che se tutto il mondo si mettesse a mangiare carne come noi e il nord del mondo non basterebbero sette pianeti. Dobbiamo dare il buon esempio. Con una gran pasta artigianale si arriva al 15 per cento di proteine".

“Visto che abbiamo toccato il tema della sostenibilità sono dieci anni che lo studio e ho fatto Green Pea. Siamo sull’orlo del burrone, la politica fa bal bla bla e di questo passo fra quattro generazioni noi non ci siamo più. All’ingresso di Green Pea c’è un cartello dove ci sono tutti gli eventi climatici. Noi italiani siamo già i più bravi.

Era stato scritto: