Farm to Fork e Green, ecco lo studio WAGENINGEN: reddito agricolo e qualità calano. Addio export Ue, aumenta import. Bio non sostenibile

La strategia green del Farm to Fork mette a rischio il reddito degli agricoltori, la qualità delle produzioni europee e il mercato. Le produzioni calano e le esportazioni scendono a fronte di un inevitabile aumento delle importazioni di prodotti del food extra Ue che non hanno la stessa qualità dettata dai vincoli europei.

E il biologico? l'aumento della superficie a coltura bio non si traduce in un aumento della sostenibilità nello stesso modo per tutte le colture.

E' quanto emerge dallo studio effettuato dal Wageningen University & Research, l'unica università nei Paesi Bassi a concentrarsi specificamente sul tema "cibo sano e ambiente di vita" considerata una tra le fonti scientifiche in assoluto più autorevoli per quanto riguarda il food e la sostenibilità.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica lo studio della Wageningen:

Ad aver già lanciato un importante grido d'allarme a novembre 2020 - non colto da Bruxelles - era stato il ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti, secondo il quale l'impatto della strategia Farm to Fork avrà ricadute "apocalittiche" sull'Europa e a cascata sul mondo intero. E dal quale emerge una visione futura in cui, nel nome della sostenibilità, l'Europa porta nel baratro tutto il mondo verso l'insostenibilità sociale ed economica: la produzione agricola e alimentare cala, l'export cala, il commercio cala. L'Unione europea perde Pil e a cascata si riversa su tutta la popolazione mondiale. Aumenta l'insicurezza alimentare globale (a cascata come un domino), aumentano i prezzi, i consumatori diventano più poveri e il benessere diminuisce. Aumentano le tensioni sociali.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il documento del Dipartimento dell'Agricoltura Usa:

I risultati dello studio Wageningen riguardo alla Valutazione d'impatto dell'accordo verde CE 2030, obiettivi per una produzione agricola sostenibile fanno tremare il mondo della produzione agroalimentare.

In questo rapporto viene presentata una valutazione d'impatto su sei obiettivi delle strategie Farm to Fork e Biodiversità rispetto alla riduzione dell'uso e del rischio di pesticidi, alla riduzione delle perdite di nutrienti, all'aumento dell'area dell'UE sottoposta a produzione biologica e l'aumento della quantità di terreno agricolo sotto caratteristiche del paesaggio ad alta biodiversità.

Sono stati sviluppati quattro scenari per i quali sono stati stati valutati:

(1) riduzione dell'uso e del rischio di pesticidi,

(2) riduzione dell'uso e delle perdite di nutrienti,

(3) aumento della superficie in produzione biologica

(4) una combinazione degli scenari 1 e 2 esteso con l'obiettivo aggiunto di avere più terreni con caratteristiche paesaggistiche di alta diversità.

La valutazione d'impatto è stata eseguita a livello di azienda agricola, coprendo dieci colture e sette paesi in tutta l'UE. I risultati degli studi di caso sono stati usati per esplorare le conseguenze di questi obiettivi per il volume di produzione delle colture nell'UE, i prezzi di mercato, il commercio internazionale e l'uso indiretto della terra.

Come parte della sua Green Deal Roadmap, la Commissione europea ha lanciato le strategie Farm to Fork (F2F) e Biodiversità (BD) per far fronte alle sfide ambientali e climatiche. Attualmente è incerto quali potrebbero essere le implicazioni degli obiettivi proposti per l'agricoltura e il sistema sistema alimentare. Le esplorazioni delle conseguenze sono vitali sia per i politici che per le parti interessate per avere un dibattito informato sulla futura produzione alimentare nell'UE.

CropLife Europe, insieme a CropLife International e a diversi attori della catena agroalimentare ha commissionato questo studio per valutare i potenziali impatti di sei obiettivi chiave delle strategie F2F e BD strategie. Lo studio si concentra sugli impatti su un numero selezionato di colture annuali (grano, colza, mais, barbabietola da zucchero e pomodori) e colture perenni (mele, olive, uva, agrumi e luppolo), tenendo tenendo conto delle conoscenze attuali degli agricoltori e delle tecnologie disponibili.

Nello studio sono stati sviluppati quattro scenari in cui i seguenti obiettivi del Green Deal sono combinati:

- Scenario 1: riduzione del 50% dell'uso complessivo e dei rischi dei pesticidi e una riduzione del 50% dell'uso

di pesticidi più pericolosi

- Scenario 2: riduzione del 50% delle perdite di nutrienti e una riduzione del 20% nell'uso di fertilizzanti

- Scenario 3: almeno il 25% dei terreni agricoli in produzione biologica

- Scenario 4: obiettivi degli scenari 1 e 2 combinati con l'obiettivo di collocare almeno il 10% del terreno agricolo sotto caratteristiche paesaggistiche ad alta biodiversità. In questo scenario l'effetto dell'aumento della produzione biologica al 25% della superficie agricola non è incluso.

Secondo la valutazione a livello macro, la realizzazione degli obiettivi delle strategie F2F e BD comporterà una diminuzione dei volumi prodotti per coltura in tutta l'UE in media che va dal 10 al 20% (Scenario 4). Il volume di produzione può diminuire fino al 30% per alcune colture come le mele, ma ci sono anche colture di cui la produzione non soffre quasi per effetto della strategia F2F come le barbabietole da zucchero.

Il volume prodotto delle colture perenni diminuirà più di quello delle colture annuali. I prezzi di prodotti come il vino, le olive e il luppolo aumenteranno. Di conseguenza, il commercio internazionale cambierà significativamente: Le esportazioni dell'UE sono state trovate in calo e le importazioni dell'UE aumenteranno (il volume delle importazioni di prodotti può raddoppiare).

La realizzazione dell'obiettivo di aumentare l'area sotto la produzione biologica al 25% - secondo le ipotesi fatte in questo studio per quanto riguarda gli sviluppi tecnologici - si tradurrà in un calo di produzione intorno al 10% e si accompagnerà a un aumento dei prezzi di poco inferiore al 13%. L'aumento della superficie sotto produzione biologica potrebbe contribuire alla riduzione dell'uso complessivo e del rischio di pesticidi e la riduzione delle perdite di nutrienti, supponendo che l'uso e il rischio di pesticidi nella produzione biologica misurati dall'indicatore di rischio armonizzato sarebbero inferiori a quelli della produzione convenzionale.

Per le colture annuali questo è effettivamente il caso, ma i risultati suggeriscono che per alcune colture perenni è vero il contrario. In questi casi, non ci sarebbe motivo di passare alla produzione biologica da un punto di vista della sostenibilità.

La realizzazione degli obiettivi di ridurre il rischio e l'uso di pesticidi del 50% e di ridurre le perdite di nutrienti (50%) ha un impatto significativo sui livelli di rendimento. Le perdite di rendimento stimate per caso di studio variano:

Da 0 a 30% nello Scenario 1 (riduzione dell'uso di pesticidi e del rischio)

Dal 2 al 25% nello Scenario 2 (riduzione dell'uso di fertilizzanti)

Dal 7 al 50% nello Scenario 4 (obiettivi degli Scenari 1 e 2, e 10% del terreno agricolo sotto caratteristiche paesaggistiche di alta diversità)

- Il livello di rendimento stimato della produzione biologica è dal 7% al 54% inferiore alla produzione convenzionale

presentato nello scenario di riferimento.

- Gli impatti degli obiettivi F2F per le colture permanenti come uva, mele, olive, agrumi sono trovati essere superiori a quelli delle colture annuali come semi oleosi, colza, grano, mais e barbabietole da zucchero. Questo è dovuto al fatto che per le colture permanenti ci sono meno opzioni disponibili per ridurre gli impatto negativo dell'attuazione degli obiettivi di riduzione rispetto alle colture annuali.

- Il calo delle rese influisce negativamente sulla produzione e genera una diminuzione dell'offerta nel mercato interno dell'UE, che induce un aumento dei prezzi dei prodotti di base.

- Gli impatti sul commercio dell'UE sono significativi e in termini percentuali più grandi degli shock alla produzione. Il modello generale è che le importazioni dell'UE (ad esempio, mais, colza) aumentano sostanzialmente, mentre le esportazioni dell'UE (per esempio grano, olive, vino) diminuiscono.

- L'effetto indiretto stimato del cambiamento della destinazione d'uso dei terreni delle colture valutate è 2,5 (relativo all'importazione aggiuntiva) e 4,4 (relativi alla riduzione delle esportazioni dell'UE) milioni di ettari

- Il reddito degli agricoltori probabilmente soffrirà poiché le entrate tendono a diminuire, probabilmente a un ritmo più veloce del previsto calo dei costi.

In termini generali, possiamo concludere che le perdite nella produzione provengono da perdite di rendimento (cioè shock negativo del

shock negativo della resa) così come le perdite di qualità (cioè il calo dei prezzi) che in generale si rafforzano a vicenda. Il

impatto dell'atteso deterioramento della qualità (cioè lo shock negativo del prezzo) sono controbilanciati dall'impatto

l'impatto generale sul mercato dell'aumento dei prezzi dovuto all'aumento della "scarsità" che risulta da un calo dell'offerta.

offerta. Nel complesso, gli impatti sul commercio UE sono significativi e in termini percentuali più grandi degli

shock sulla produzione. Il modello generale è che le importazioni dell'UE (ad esempio, mais, colza) potrebbero

aumentare sostanzialmente, mentre le esportazioni dell'UE (ad esempio grano, olive, vino) dovrebbero diminuire.

Tenendo presente gli sviluppi previsti di cui sopra, una conclusione che si può trarre è che gli agricoltori

probabilmente dovranno affrontare impatti negativi sul reddito nei prossimi anni. Questo perché le entrate (prezzo x

volume) tendono a diminuire e probabilmente supereranno la riduzione dei costi, per esempio la relativa minore importanza

dei costi dei fertilizzanti e dei pesticidi nei costi totali della produzione agricola.

In sostanza, dallo studio Wageningen, emerge che:

1. Ridurre l'uso di pesticidi e il rischio di pesticidi del 50% e ridurre le perdite di nutrienti (50%) hanno un impatto significativo sul livello di rendimento. Le perdite di rendimento stimate variano: Da 0 a 30% nello Scenario 1 (riduzione dell'uso di pesticidi e del rischio). Dal 2 al 25% nello Scenario 2 (riduzione dell'uso di fertilizzanti)

2. Gli impatti della realizzazione degli obiettivi F2F per le colture permanenti come uva, mele, olive, agrumi sono più alti che per le colture annuali come semi oleosi, colza, grano, mais e barbabietole da zucchero.

Questo perché per le colture permanenti ci sono meno opzioni disponibili per ridurre gli impatti che nel caso delle colture annuali.

3. I nostri impatti sulle rese (a livello di mercato) per i seminativi sono paragonabili a quelli dello studio del JRC; gli impatti di perdita di rendimento per le piante perenni tendono ad essere più alti di quelli dello studio del CCR; i potenziali impatti sulla qualità sono ignorati da tutti gli altri studi, ma esplorati nel presente studio.

4. Le perdite di produzione provengono sia da perdite di rendimento (shock negativo del rendimento) che da perdite di qualità (calo dei prezzi) che in generale si rafforzano a vicenda.

5. L'impatto della perdita di qualità (shock negativo dei prezzi) è in parte controbilanciato dall'impatto generale del mercato dell'aumento dei prezzi dovuto all'aumento della "scarsità" (risultante da un calo dell'offerta).

6. Gli impatti sul commercio dell'UE sono significativi e in termini percentuali più grandi degli shock alla produzione. Il modello generale è che le importazioni dell'UE (ad esempio, mais, colza) aumentano sostanzialmente, mentre le esportazioni dell'UE (ad esempio grano, olive, vino) diminuiscono.

7. La stima dell'effetto indiretto sull'uso del suolo delle colture valutate è di 2,5 (importazione aggiuntiva) e 5,4 (esportazione ridotta) milioni di ettari.

8. È probabile che il reddito agricolo ne soffra, dato che le entrate tendono a diminuire, probabilmente a una velocità maggiore rispetto alle previste riduzioni dei costi.

