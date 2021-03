Farm to Fork, ecco il Position Paper che l’Alleanza delle Cooperative agroalimentari ha inviato a Cingolani. Cooperative modello naturale, ma gradualità

L'Alleanza delle Cooperative alimentari e della pesca, inviano un Position Paper al ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, sulla strategia Ue del Farm To Fork. E sottolinea: "le cooperative rappresentano per la loro stessa natura un modello dal campo alla tavola, Farm To Fork".

LETTERA MINISTRO ROBERTO CINGOLANI SUL FARM TO FORK

POSITION PAPER ALLEANZA COOPERATIVE AGROALIMENTARE SU FARM TO FORK

"La Comunicazione sulla Strategia Farm to Fork, in coerenza con le politiche del Green Deal per rendere sostenibile l'economia dell'UE, impatta in modo significativo sull’agricoltura, che è indubbiamente il settore maggiormente coinvolto in termini di comportamenti da adottare e diobiettivi da raggiungere", scrivono le cooperative.

"Nonostante gli agricoltori siano la categoria produttiva in prima linea per la difesa dell’ambiente e della biodiversità e dovrebbero, per questo, essere considerati dal decisore politico un alleato, tuttavia, sempre più spesso, l’agricoltore si ritrova nella difficoltà concreta di non riuscire a curare le proprie colture, assistendo impotente ad una progressiva riduzione degli strumenti di difesa senza alcuna possibilità di accedere a mezzi sostitutivi meno invasivi e nocivi. Sicuramente un passo importante in questa direzione è l’innovazione: l’agricoltura di precisione, ad esempio, può essere una risposta alla riduzione dei mezzi tecnici; attraverso questa tecnologia è possibile concentrare la distribuzione degli antiparassitari solo nella porzione del campo in cui ce n'è maggiore bisogno, grazie alla foto interpretazione, ai satelliti ed ai droni che consentono di gestire queste informazioni", prosegue l'Alleanza.

Ma occorre "una gradualità di attuazione" che "è indispensabile infatti per non rischiare che le azioni degli attori della filiera agroalimentare risultino non solo inefficaci rispetto agli obiettivi comunitari, ma soprattutto mettano fuori mercato le nostre produzioni; così come si ritiene fondamentale che gli obiettivi, così come i conseguenti standard di sostenibilità che saranno fissati, debbano applicarsi anche ai prodotti importati".

"Il modello cooperativo di integrazione lungo tutta la filiera – dalla produzione, alla trasformazione fino alla commercializzazione–rappresenta di fatto un modello “dal campo alla tavola (Farm to Fork). Per questi motivi, il modello organizzativo cooperativo è particolarmente vocato a coniugare i temi della sostenibilità ambientale con quella economica e sociale, capace quindi di costruire e gestire filiere agroalimentari che funzioni non solo per i produttori e i consumatori, ma anche per i lClima e l’Ambiente", proseguono.

La cooperativa, infatti, è di per sé un modo di fare impresa “sostenibile”: aggregare molti agricoltori di piccole e medie dimensioni per svolgere le attività in maniera associata comporta l’ottimizzazione di risorse naturali ed economiche, con vantaggi per l’ambiente, per gli agricoltori e i lavoratori.

Le cooperative evidenziano poi "in questo nuovo corso europeo l'importanza dei prodotti DOP e IGP".

Altro tema importante figura la riduzione dei fitofarmaci, anche utilizzando l'economia circolare e la riduzione degli antibiotici.

Infine Dieta alimentare, etichettatura e norme di commercializzazione e metodo di produzione biologico.