Farm to fork, Niejarh: su riforma pesticidi ‘disguidi tecnici’, pronti a dialogo. A Sovranità alimentare preferiamo autonomie aperte

Il Direttore generale aggiunto della Dg Agri di Bruxelles fa mea culpa sulla riforma Ue sui pesticidi: "disguidi tecnici da correggere sulla proposta dei pesticidi, per questo siamo aperti al dialogo e a nuove proposte da mettere sul tavolo", spiega. Parla chiaro poi sulla sua visione di futuro dell'agricoltura europea restando rigido sul concetto di Sovranità alimentare: "non ci piace usare questo termine in Europa, preferiamo parlare di autonomie aperte".

“Da una parte sicurezza alimentare e convenienza sono state sempre al centro della politica europea fin dagli anni '50 e abbiamo garantito tutto questo per anni con pieno successo".

Così Michael Niejarh, Commissione UE, Direttore generale aggiunto DG Agri, in occasione dell'evento How can we govern Europe, le nuove sfide dell'UE, organizzato a Roma da EuNews.

"La buona notizia è che la sicurezza alimentare in Europa non è un problema, ma da quando c'è stata l'aggressione russa contro l'Ucraina, non diamo più nulla per scontato e lavoriamo per assicurare la sicurezza alimentare e convenienza. In Europa abbiamo abbastanza cibo per nutrire la popolazione, ma c'è già una nuova sfida sulla convenienza perché, nella maggior parte dell'Unione, l'inflazione è salita del 10%, in altri paesi del 20% e guardo alcuni dei miei stati membri che hanno raggiunto situazioni difficili con il 40%. Tutto questo non tocca solo la parte più vulnerabile della popolazione ma la maggior parte dei cittadini".

"Il secondo aspetto fondamentale è che dobbiamo imbarcarci ed avere successo nella transizione per raggiungere l’obiettivo di una maggiore resilienza del cibo. Senza questa transizione non potremo garantire la sicurezza alimentare nel lungo periodo e non dobbiamo considerare quello che accadrà nei prossimi 6 mesi ma quello che potrebbe accadere nei prossimi 20 o 30 anni".

Niejarh ribadisce il cronoprogramma della Farm to Fork: "La sfida politica è non rimandare la sicurezza alimentare alla prossima generazione, concentrandoci sulla timeline della strategia Farm to Fork: le sue norme non troveranno applicazione nel 2022 o nel 2023, ma dal 2026 in poi".

"Allo stesso tempo la Commissione ha reso chiaro che dobbiamo assicurare la sicurezza alimentare e un approvvigionamento conveniente sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dell’interesse geostrategico. Quando torniamo al concetto di sovranità alimentare, e ci rivolgiamo dal mercato al mercato mondiale, non solo hai un impatto sui prezzi, ma riempi questo divario con paesi terzi che non hanno i nostri stessi valori democratici, come Russia e Cina o altre.

"Riguardo allo studio presentato dagli Stati Uniti sull'impatto della Farm to Fork, abbiamo una nostra ricerca che vede che se questa strategia sarà applicata, la produzione diminuirà del 10% e i prezzi cresceranno fino al 10%", ribadisce Niejarh.

"Dal lato delle forniture ci sono una serie di aspetti che possono essere indirizzati al fine di non toccare la produzione, ma anche dal lato della domanda abbiamo questioni che non possono non essere tenute da conto, come i nostri modelli, la nostra dieta, spreco alimentare. Il modo più facile per fare qualcosa per la scarsità del cibo è non è perdere il 20% o più del cibo che abbiamo, e questo fa l'Europa ogni anno.

Questi sono gli elementi dello studio GCE che voglio menzionare. Sì, abbiamo sfide ma abbiamo soluzioni, probabilmente il più grande vantaggio da Farm to Fork è l'approccio olistico al sistema cibo".

In primis l'Europa non è un'isola, siamo in un mercato internazionale e qualsiasi cosa facciamo qui ha impatto sul prezzo mondiale e viceversa, dobbiamo essere coscienti che le catene di approvvigionamento sono integrate, non possiamo disconnetterci, non funzionerebbe.

Secondo, in conseguenza di questo, dobbiamo mantenere i mercati aperti, abbiamo mercati interni molto forti, che stanno sopravvivendo anche alla crisi con l'Ucraina, dobbiamo mantenerli. Abbiamo un paio di stati purtroppo, interni all'UE, che credono che la soluzione sia tenere l'export sotto controllo con restrizioni e la vera verità è che questi Stati hanno la peggiore situazione nel proprio territorio: ridurre il libero mercato non è la soluzione, anzi il contrario".

"Terzo, e torniamo alla sovranità alimentare, in UE non amiamo parlare di questa, perché dà l'impressione che tu puoi costruire un'isola, preferiamo parlare di autonomie aperte. Così in caso di minaccia ci sarebbero alternative", sottolinea il DG Agri, riferendosi alla nuova denominazione del MASAF

Per ultimo, la PAC: stiamo spendendo 16 miliardi per aiutare gli agricoltori ogni anno, l’abbiamo appena riformata per garantire più sostenibilità e mantenere la dimensione reddituale. Dall’inizio dell’anno abbiamo stanziato 500 milioni extra come riserva di garanzia. Solo in Italia abbiamo programmato 100 milioni di aiuto agli agricoltori, ci sarebbe una lunga lista ma non vado oltre.

"Riguardo alla proposta pesticidi, non voglio trattare con la Commissione ma con le reazioni. Ho sentito tantissime critiche da parte degli stati membri ma anche dal Parlamento. In commissione difendevano gli agricoltori, ma siamo aperti al dialogo, ci sono disguidi tecnici e vogliamo correggerli, mettere tutto sul tavolo, fare una lista, andare sulle aree scientifiche e andare sulle limitazioni sul vietare l'uso dei pesticidi, in modo da poter utilizzare i migliori, e dare più flessibilità agli stati membri", conclude Niejarh sulle perplessità legate al drastico calo previsto per i fitofarmaci entro il 2030.

C'è un menu sul tavolo da indirizzare, e come qualcuno ha detto prima oggi, noi stiamo facendo proposte, siamo d’accordo sugli obiettivi comuni e su come raggiungerli”.