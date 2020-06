FARM TO FORK, NOBILI INTENTI CHE RISCHIANO DI VINCOLARE E MORTIFICARE AGRICOLTORI. PRIMARIO PENALIZZATO E COLPEVOLIZZATO. ECCO PERCHÉ

Molti in Italia, tra gli analisti della politica agraria e rappresentanti anche di alto livello del settore, ritengono che il Green Deal, con le due collegate operazioni rivolte in modo particolare all’agricoltura (Farm to Fork e Strategia Biodiversità), rappresenti una opportunità e quindi un’occasione da cogliere con interesse e fiducia.

La mia impressione è che questo giudizio sia frettoloso, superficiale, erroneo e non tiene conto dei costi di adattamento cui sono chiamati gli agricoltori. Una maggiore cautela e circospezione non guasterebbe ed una preliminare valutazione delle proposte in campo andrebbe condotta prima di dichiarare una incondizionata adesione ai voleri delle Istituzioni di Bruxelles, le quali hanno diversi meriti, ma non sono infallibili.

Lo scorso 20 maggio, la Commissione europea ha ufficialmente presentato due comunicazioni: una sul Farm to Fork e cioè sulla sostenibilità della filiera alimentare e l’altra sulla biodiversità, vale a dire sulla protezione della natura.

I due testi sono accompagnati da un documento di lavoro con il quale si analizza il legame tra le due strategie e la riforma della PAC in corso, fornendo delle raccomandazioni ed individuando degli orientamenti su come le ultime fasi del negoziato per l’approvazione della PAC post 2020 dovrebbero essere condotte, in modo da tenere conto delle audaci proposte in termini di miglioramento della sostenibilità del sistema alimentare e di interventi per la protezione ed il ripristino della natura.

Sbaglia chi valuta con superficialità l’iniziativa comunitaria che, bisogna riconoscere, è animata da intenti nobili, ai quali è difficile opporsi, poiché gli obiettivi di migliorare il clima e l’ambiente sono un patrimonio comune, almeno della componente più sensibile ed accorta della nostra società.

Il problema è quando si considerano il realismo delle proposte, il loro grado di innovatività rispetto alle politiche vigenti, l’impatto che determinano sulla realtà e la coerenza tra le prestazioni richieste agli agenti economici e le risorse pubbliche messe a disposizione per favorire la transizione ed il cambiamento.

Prendo in considerazione i contenuti riferiti specificamente alla componente agricola delle comunicazioni. La Commissione fissa traguardi in termini quantitativi e temporali in relazione alla riduzione del rischio ed all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, con un severo obiettivo riferito alla diminuzione delle sostanze più pericolose. Lo stesso accade per la perdita di nutrienti del terreno, per l’impiego dei fertilizzanti, per la vendita di antibiotici destinati agli animali.

Non manca un temerario obiettivo, inopinatamente stabilito a tavolino, di incremento dell’agricoltura biologica (si propone di quasi quadruplicare la superficie a livello Ue, rispetto ad oggi), senza considerare in che misura una tale dinamica possa essere giustificata dalle effettive richieste di mercato e, quindi, essere sostenibile dal punto di vista economico.

Come ben sanno gli esperti di vicende europee, le misure formulate attraverso impegnativi e rigorosi obiettivi quantitativi vanno tradotte a livello nazionale in programmi strategici, con traguardi intermedi e finali, sottoposti a monitoraggio, valutazione ed analisi degli scostamenti e con piani di azione per rimediare in caso di scostamento.

Agli interventi collegati ad indicatori di tipo quantitativo, se ne affiancano altri formulati in modo generico, come il miglioramento del benessere degli animali, il piano di azione per la gestione integrata dei nutrienti, la riduzione delle emissioni in atmosfera, la diminuzione della dipendenza da certe materie prime per i mangimi che pure comportano conseguenze in termini di gestione delle imprese.

Per quanto riguarda la biodiversità è formalizzato il target di destinare almeno il 10% delle superfici agricole ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità (siepi, filari di alberi, muretti a secco, fasce tampone, ecc.), oltre ad un impegnativo incremento delle aree protette, con la creazione di corridoi ecologici.

Le mie conoscenze del mondo agricolo professionale mi inducono a ritenere che rispetto a tali proposte, sebbene riferite ad un orizzontale temporale di lungo termine (entro il 2030), la reazione sarebbe di profonda delusione ed incredulità, fino nei casi estremi ad arrivare alla forte irritazione.

Peraltro, credo sia il caso di evidenziare come gli altri componenti della filiera alimentare (industria commercio, distribuzione, logistica, ristorazione, consumatori), pur chiamati in causa nella comunicazione Farm to Fork siano meno tartassati da rigorosi e puntuali obiettivi quantitativi, come se le carenze di sostenibilità siano imputabili soprattutto agli agricoltori ed agli allevatori.

C’è un’altra questione che dimostra sia un errore accettare in modo sbrigativo gli orientamenti europei. La transizione verso la sostenibilità ed il ripristino della natura esige sforzi unilaterali a carico del settore agricolo europeo, senza contropartite sotto forma di politiche di sostegno per agevolare l’adattamento.

Pochi giorni dopo la presentazione ufficiale delle due comunicazioni, infatti, la Commissione ha reso noto le decisioni sul bilancio pluriennale 2021-2027 e sul Next Generation Ue, con solo qualche lieve aumento dello stanziamento riservato all’agricoltura.

Il Green Deal contiene anche azioni con effetto favorevole per il settore agricolo, come la revisione della politica commerciale per agevolare la transizione ecologica, ma nel complesso esige sacrifici e costi di adattamento inevitabili per le imprese, a fronte di benefici potenziali che, se va bene, ci saranno solo nel lungo periodo e senza aumentare il bilancio della PAC. Anzi, sotto tale profilo, vi è il rischio che parte dei fondi oggi disponibili alle imprese saranno impegnati per finanziare le azioni del Farm to Fork e della strategia sulla biodiversità, come chiaramente si ricava dalla lettura del documento di lavoro sui legami tra riforma PAC e Green Deal e come, in questi giorni, è emerso in seno al Parlamento europeo, dove la commissione ambiente pretende maggiore peso decisionale e considerazione.

Ermanno Comegna

