FASE 2, ABATE(M5S): CONTINUA LAVORO CON AGRONOMI E AGROTECNICI, TUTELA SETTORE NOSTRA PRIORITÀ

"La questione dei lavoratori in agricoltura oggi più che mai va affrontata con il massimo impegno e senza sterili polemiche. Per questo anche la commissione agricoltura al Senato è intenzionata ad audire il presidente dell'Agenzia per le Erogazioni in agricoltura(Agea), Pagliardini. La nostra Comagri, a dimostrazione dell'impegno messo in campo nel seguire da vicino il settore, sta raccogliendo molte segnalazioni ricevute da agrotecnici e agronomi che abbiamo incontrato stamane. Parliamo di soggetti qualificati che garantiscono ogni giorno elevati standard professionali. Per questo motivo bisogna lavorare sulla modifica dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) affinché queste figure non vengano discriminate. Le nostre filiere meritano la più attenta valutazione e il nostro più attento studio. Non esistono bandiere politiche, ora esistono solo le giuste politiche".

