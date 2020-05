FASE 2: COLDIRETTI, TORNA SPESA DAL CONTADINO

Torna la spesa dal contadino con la riapertura dei farmers market in tutta Italia nel primo weekend dopo il lungo periodo di lockdown che ha causato gravi perdite alle aziende agricole e stravolto i consumi alimentari con il boom di scatolette, surgelati e prodotti a lunga conservazione. L’appuntamento è per domani venerdì 8 maggio dalle ore 9,00 al mercato degli agricoltori di Campagna Amica al Circo Massimo di via San Teodoro 74 a Roma, che riapre a servizio delle famiglie che vogliono tornare a consumare prodotti freschi, di stagione, del territorio a chilometri zero. Nei mercati di Campagna Amica sono state adottate tutte le precauzioni per garantire la sicurezza con la disponibilità di disinfettanti, ingressi contingentati per evitare affollamenti e il rispetto delle distanze di sicurezza ma anche iniziative per l’ordinazione e la consegna a domicilio della spesa ( www.campagnamica.it ). Nell’occasione sarà presentato lo studio Coldiretti/Ixe’ su “Come cambia la spesa degli italiani dopo il lockdown”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK