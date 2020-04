FASE 2, DE CARLO, FDI: RIAPRIRE AGRITURISMO CHE RISPETTINO NORME SICUREZZA

In questo momento straordinario posporre gli accertamenti antimafia per la liquidazione dei contributi Pac è utile per velocizzare le procedure e le erogazioni a favore delle aziende, ragion per cui questa misura va attuata nei tempi più rapidi possibili, ma non può e non deve tradursi in alcun modo in […]

"Chiediamo al governo la riapertura di tutti gli agriturismo che possiedono grandi spazi e che quindi possano garantire l'applicazione delle attuali misure di distanziamento anti contagio. Gli agriturismo, perfetto esempio di multifunzionalità dell'impresa agricola e spesso un prezioso reddito reddito integrativo per la stessa, oggi sono ad entrata zero" così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia responsabile del settore eccellenze italiane Luca De Carlo. "In particolar dove non è possibile l'agricoltura estensiva, queste attività costituiscono una fonte di reddito importante per gli impreditori agricoli. Per questo motivo chiediamo che tutti gli agriturismo dove sussistano i requisti anti contagio, possano riaprire il prima possibile" conclude De Carlo.