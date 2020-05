FASE 2: LAVORATORI RUMENI SALVANO CAMPAGNE GERMANIA E UK

Decine di migliaia di lavoratori rumeni sono potuti tornare a lavorare nelle campagne della Germania e della Gran Bretagna grazie a accordi tra i diversi Paesi che hanno sfruttato i corridoi verdi per la libera circolazione degli stagionali agricoli all’interno dell’Unione Europea per garantire le produzioni e le forniture alimentari alle famiglie durante l’emergenza coronavirus. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che si tratta di una soluzione che consente con la quarantena attiva di garantire professionalità ed esperienza alle imprese agricole grazie al coinvolgimento temporaneo spesso delle medesime persone che ogni anno attraversano il confine per un lavoro stagionale per poi tornare nel proprio Paese. Una strada che sta percorrendo anche la Francia e che rappresenta una via obbligata per l’Italia dove - sottolinea la Coldiretti - sono oltre centomila gli stagionali agricoli che arrivavano ogni anno dalla Romania con permessi temporanei per la raccolta e per i lavori nelle aziende agricole italiane. “Va immediatamente aperto un canale di collaborazione con la Romania da dove viene circa 1/3 dei lavoratori stagionali impegnati in agricoltura dove nel tempo hanno costruito rapporti fiduciari con le imprese” afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che in questo momento di emergenza nazionale è però anche importante aprire il più possibile il mercato alle opportunità di lavoro per gli italiani che rischiano il duro impatto occupazionale della crisi economica da coronavirus. Per questo “a livello nazionale – conclude Prandini - è ora necessaria subito una radicale semplificazione del voucher “agricolo” che possa consentire da parte di cassaintegrati, studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne in un momento in cui scuole, università attività economiche ed aziende sono chiuse e molti lavoratori in cassa integrazione potrebbero trovare una occasione di integrazione del reddito proprio nelle attività di raccolta nelle campagne”. Il problema della manodopera in agricoltura riguarda l’intera Unione Europa dove la Coldiretti stima la mancanza di quasi un milione di lavoratori agricoli stagionali per le campagne di raccolta nei principali Paesi agricoli, dalla Germania all’Inghilterra dalla Francia alla Spagna ma anche Austria, Danimarca, Finlandia e Norvegia che hanno richiesto ufficialmente al governo ucraino un corridoio aereo per i lavoratori agricoli.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK