FASE 2, LEGA: GOVERNO NON CONOSCE FLOROVIVAISMO, SETTORE RISCHIA DI NON RIAPRIRE

"Le risposte che il sottosegratario L'Abbate ha fornito oggi in commissione ai nostri quesiti non convincono, non risolvono e, soprattutto, dimostrano che del florovivaismo e della crisi che travolge il comparto questo governo non sa nulla. Abbiamo evidenziato al rappresentante del governo le perplessità, i dubbi e le successive indicazioni per poter sostenere l'intera filiera che anche i tecnici del ministero hanno segnalato al ministro e quantificato in un milardo di euro necessario agli interventi di sostegno, perché è un errore economico, oltre che politico, non destare della giusta attenzione un settore che conta circa duecentomila addetti e movimenta oltre tre miliardi di euro di fatturato. Il ministro Bellanova, però, quasi non sa che farsene del florovovaismo italiano; nessuna delle indicazioni per un sostegno concreto dei tanti imprenditori fiaccati dalla crisi è stata recepita. Forse è più facile pensare a regolarizzare i clandestini che a lavorare con serietà per il bene di tante famiglie occupate nel settore, che se non verrà sostenuto adeguatamente rischia di non rialzarsi più".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK