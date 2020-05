FASE 2, TURISMO E TERRITORIO: E’ ON LINE IL SITO “LE VIE DELLA ZAGARA” PER VIAGGIARE NELLA SICILIA DEGLI AGRUMI DI QUALITA’

Sette itinerari di Turismo Relazionale Integrato tracciati nei territori delle produzioni agrumicole di qualità IGP, DOP e Biologiche. Sono le “Vie della Zagara” lungo le quali scoprire la biodiversità, la cultura e l’incredibile patrimonio paesaggistico e storico-culturale della Sicilia in armonia con la natura e le produzioni di agrumi. Il profumo della zagara, il fiore degli agrumi, come fil rouge di viaggi alla scoperta dell’umanità di chi coltiva arance, limoni e mandarini, delle tradizioni enogastronomiche, della meravigliosa capacità di accoglienza siciliana. In sostanza, quello che nel mondo del vino si chiama terroir. In questo caso il terroir degli agrumi siciliani.

Per aiutare i turisti ad addentrarsi in questo mondo è on line il sito web, in lingua italiana e inglese, Le Vie della Zagara ( www.levidellazagara.com ), che promuove il progetto di Turismo Relazionale Integrato promosso dal Distretto produttivo Agrumi di Sicilia e dall’Associazione Gusto di Campagna, con la collaborazione dei Consorzi di tutela delle produzioni Dop, Igp e Biologiche.

Il sito – realizzato nell’ambito del progetto Social Famring - propone sei itinerari di viaggio nei territori dove crescono gli agrumi più pregiati: dalla Via dell’Arancia Rossa di Sicilia Igp nell’area della Piana di Catania, di Siracusa e parte della provincia di Enna a quella dell’Arancia di Ribera Dop nell’Agrigentino, dall’itinerario del Limone di Siracusa Igp a quello del Limone Interdonato di Messina Igp lungo la costa Ionica messinese, sino alla Via del Limone dell’Etna Igp lungo la costa etnea, per finire con la Via del Mandarino Tardivo di Ciaculli, presidio Slow Food nella Conca d’Oro di Palermo. Un ulteriore itinerario trasversale a tutti è quello della Via degli Agrumi Biologici, legato alle produzioni biologiche.

«L’obiettivo del progetto – spiega Federica Argentati, presidente del Distretto Agrumi di Sicilia – è valorizzare il nostro prodotto di eccezionale qualità legandolo al territorio ed alla straordinaria capacità ricettiva dei siciliani. In questa ripartenza dopo il lockdown, questa forma di turismo è l’occasione per riassaporare la Sicilia più autentica e sana, che si apre all’accoglienza in un modo nuovo, con tempi, spazi e approcci più che mai consoni al momento storico che stiamo vivendo. Il sito web ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo e diventerà sempre più ricco di informazioni grazie al contributo che ci attendiamo da aziende e Consorzi di tutela».

«Il sito web segna una tappa importante per le “Vie della Zagara” – aggiunge Pinella Attaguile, presidente di Gusto di Campagna - e consentirà modalità di comunicazione efficaci per promuovere gli agrumi di qualità attraverso la conoscenza e l'offerta turistica del territorio. Le aziende a marchio Gusto di campagna, integrate nel sistema relazionale territoriale creato dalla nostra associazione, diventano protagoniste nella composizione degli itinerari sulle “Vie della Zagara” consentendo così agli agrumi di acquistare il valore aggiunto della indimenticabile suggestione che esprimono i territori agrumetati della Sicilia».

LE ATTIVITA’ PREVISTE. Ogni itinerario propone una “esplorazione” del territorio tra campagne, monumenti, città e paesaggi unici, unendovi l’esperienza di conoscere da vicino le aziende produttive, le persone che con dedizione coltivano gli agrumi, i sapori autentici di questi angoli incantevoli della Sicilia. Per ciascun itinerario il sito illustra dei “pacchetti tipo” per gite da un giorno, viaggi brevi da tre giorni o più lunghi, da cinque giorni. Ogni itinerario prevede diverse attività quali la visita negli agrumeti e alle aziende agricole, la degustazione di spremute, la partecipazione alla raccolta degli agrumi, cooking class, visite guidate a città e monumenti, visite a laboratori artigianali o a cantine vinicole.

ITINERARI A MISURA DI VIAGGIATORE. Però, ogni itinerario viene costruito a misura del viaggiatore, non c’è niente di preconfezionato. Sul sito, infatti, è possibile compilare un form manifestando l’intenzione di percorre una o più Vie della Zagara, inserendo le proprie preferenze e priorità. Lo staff dell’associazione Gusto di campagna provvederà a costruire l’itinerario su misura, in base ai desiderata del richiedente per offrire ai viaggiatori un’esperienza indimenticabile.

PROGETTO SOCIAL FARMING. Il sito web levidellazagara.com è stato realizzato grazie al progetto Social Farming, promosso dal Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation. All’interno del progetto sono stati realizzati anche due corsi di formazione – l’ultimo ancora in itinere – per formare operatori sul fronte del turismo relazionale integrato e nella costruzione degli itinerari di viaggio lungo le Vie della Zagara.

