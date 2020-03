FATTORI, MISTO: APPREZZO MOLTISSIMO SPIRITO COLLABORATIVO BELLANOVA

“Apprezzo moltissimo lo spirito collaborativo del Ministro Bellanova in questo momento difficile e concitato” dichiara la Sen. Elena Fattori appena ricevuta una lettera da parte della Bellanova in cui si ringrazia della segnalazione in merito all’assenza della silvicultura nella lista delle attività ritenute essenziali e se ne fa direttamente carico per inserire i codici 2.10, 2.20, 2.30 e 2.40 in un prossimo provvedimento da sottoporre al vaglio del Governo. “ La silvicultura non può essere estromessa dalle attività fondamentali per il nostro Paese, soprattutto in questo periodo dell’anno dove andiamo incontro alla stagione calda e lasciare il tagliato all’interno dei boschi diventa pericoloso” aggiunge la Fattori che chiude:” La risposta del Ministro, nei modi e nei contenuti, dimostra che se realmente l’esecutivo e il legislativo riescono a lavorare in simbiosi, riusciremo davvero a emergere dalla crisi economica in cui ci ha gettato l’epidemia di Coronavirus”

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK