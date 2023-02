Fauna selvatica, Carenini (Cia): servono metodi straordinari per una situazione straordinaria. VIDEO

“Per Cia agricoltori italiani la fauna selvatica in questo paese è fuori controllo, servono metodi straordinari per gestire una situazione straordinaria, non bastano le forze messe in campo. Chiediamo la creazione di un commissario speciale, non è più un problema dei nostri agricoltori, ma anche una emergenza per l’incolumità dei nostri cittadini. I cinghiali superano i 2 milioni di capi, dobbiamo superare il regime de minimi come aiuto di stato e dobbiamo lavorare tutti insieme per far si che in maniera celere questo diventi un problema passato, dobbiamo intervenire sugli abbattimenti”.

Così Gabriele Carenini, coordinatore nazionale fauna selvatica di Cia, sul problema della fauna selvatica.