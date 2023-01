Fauna selvatica, Confagricoltura-Eps: Guardare non solo alla protezione ma a corretta gestione. Unità e programmazione fondamentali

“I Cinghiali rappresentano l’aspetto più problematico della gestione del territorio legato all’agricoltura. Noi come unione provinciale rappresentiamo degli antesignani col lavoro che abbiamo portato avanti insieme con Eps. Le nostre strutture sono a loro disposizione, non sono ospiti ma è anche casa loro” dichiara il presidente di Confagricoltura Viterbo Rieti, Remo Parenti, nel corso dell’appuntamento, organizzato da Confagricoltura ed EPS (dallo scorso luglio aderente alla Confederazione), dal titolo “Fauna selvatica e territori, conoscere per gestire”.

“La nostra attività è sempre attenta al controllo della fauna e alla multifunzionalità, concepiamo l’attività venatoria come servizio per collettività. Oggi c’è l’esigenza di guardare non solo alla protezione ma alla corretta gestione della fauna selvatica. Dobbiamo dare però ancora più importanza al ruolo centrale di istituti privati per il contenimento e gestione delle aree” sottolinea Beatrice Brizi, direttore generale Confagricoltura Lazio.

“Siamo riusciti a far diventare Eps una costola di Confagricoltura, oggi c’è una stretta collaborazione. La futura gestione e programmazione con formazione legata all’agricoltura è fondamentale ed è la strada verso cui andare. Insieme a Confagricoltura riusciremo a trovare la strada da perseguire per aiutare i nostri concessionari in tutte le future sfide. Sarà però necessario rinnovare il patto tra aziende faunistiche venatorie, agrituristiche venatorie e l’ente produttori selvaggina, occorre vicinanza e fiducia da parte dei concessionari, quindi unità in un momento così difficile. Occorrerà anche l’aiuto del mondo politico per realizzare l’aspirazione delle nostre aziende di diventare attività connesse all’agricoltura. Ottimismo e lavoro sono le chiavi del successo” evidenzia Galdino Cartoni, Presidente Nazionale EPS