Fauna selvatica, Confagricoltura. Troncarelli (Reg. Lazio): patto tra politica e imprese per garantire filiera selvaggina

“Il mondo politico e la regione Lazio è presente ed è al vostro fianco. Sulla questione cinghiali ci sono anche normative a livello nazionale che impediscono a livello regionale di avere un margine di manovra. Questo momento di incontro è però importante per capire al meglio la programmazione e come dirottare le risorse finanziarie. Abbiamo investito risorse sul risarcimento dai danni da fauna selvatica ed è importante cercare di capire anche a livello di filiera come la selvaggina possa passare dal bosco alla tavola. Il prossimo impegno a livello regionale sarà quello di far nascere un patto tra politica e imprese per garantire questa filiera che è importante e funzionale per la provincia di Viterbo. Abbiamo prodotti si eccellenza e dobbiamo potenziare la rete dei servizi e rappresentare la nostra provincia a livello regionale e nazionale” dichiara Alessandra Troncarelli, assessore Lazio servizi sociali, nel corso dell’appuntamento, organizzato da Confagricoltura ed EPS (dallo scorso luglio aderente alla Confederazione), dal titolo “Fauna selvatica e territori, conoscere per gestire”.