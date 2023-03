Fauna selvatica, La Pietra: necessario diminuire il numero per favorire sostenibilità ambientale e agricola. VIDEOINTERVISTA

“Io credo che sia stato strumentalizzato troppo in maniera ideologica il tema della caccia, anche perché noi qui stiamo affrontando una situazione di emergenza e non è più un problema di attività venatoria. Noi dobbiamo intervenire affinché diminuisca il numero eccessivo di fauna selvatica che sta creando tantissimi problemi.”

Così il sottosegretario Masaf Patrizio La Pietra, nel corso del convegno “Il valore dell'attività venatoria in Italia” in Comagri Senato.

“Quello più rilevante sicuramente è la presenza dei cinghiali perché -lo vediamo- sono in giro per le vie delle nostre città, creando incidenti e problemi anche di sicurezza e di carattere sanitario. Penso alla peste suina africana che sta impattando in maniera negativa sul sistema agroalimentare della trasformazione dell'allevamento. Quindi a questo punto non è più un problema di attività venatoria, è un problema proprio di servizio pubblico. Bisogna fare in modo di diminuire in maniera drastica il numero della fauna selvatica in eccesso. Intervenire su questo significa anche creare la sostenibilità per il sistema ambientale e agricolo, inoltre può essere anche una risorsa importante. Per esempio la filiera della carne di selvaggina potrebbe essere una filiera da incrementare e da supportare, rendendola un elemento positivo anche nel nostro sistema alimentare.“