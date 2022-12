Fauna selvatica, Marchetto Aliprandi: Emendamento necessario; i territori hanno atteso per anni un provvedimento di contenimento della fauna

L’emendamento approvato dal governo per il contenimento della fauna selvatica è un provvedimento che i territori hanno atteso invano per anni, fino ad oggi. Non si tratta di un favore a lobby o gruppi di interesse, della caccia o delle armi, ma di un atto necessario per ristabilire l’equilibrio del rapporto uomo – animale, una convivenza assolutamente possibile se gestita nel modo giusto. Il proliferare delle specie selvatiche in zone urbane e agricole sta seriamente mettendo in difficoltà il tessuto sociale e produttivo di molti territori, basti pensare ai morti per incidente stradale provocati dalla presenza di cinghiali sulle vie dei centri urbani e alle nutrie che nel trevigiano provocano non solo danni alle colture di mais, barbabietole e grano ma impattano pesantemente sui costi per gli interventi di manutenzione a carico dei consorzi di bonifica; un intervento indispensabile quello predisposto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che non prevede affatto una caccia all’animale stile ‘far west’ – come qualcuno vorrebbe far credere – ma bensì un’azione concreta di contenimento per risolvere un problema riscontrato da Nord a Sud della Penisola per cui è previsto un protocollo di applicazione ben preciso di cattura e solo in extrema ratio di abbattimento .

Il Ministero ha fatto il suo dovere, ovvero trovare un modo per risolvere un problema nazionale, a differenza di chi fino a questo momento ha preferito nascondere la testa sotto la sabbia ai danni dei tanti agricoltori, allevatori e cittadini vittime di un disequilibrio sempre più crescente”. E’ quanto dichiara l’On. Marina Marchetto Aliprandi di Fratelli d’Italia, membro della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.