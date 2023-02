Fauna selvatica, Monaco (Ispra): dati scientifici e tecnici sono base fondamentale per le scelte del decisore. VIDEOINTERVISTA

“Ispra oggi ha portato il caso studio del cinghiale ed ha svolto il ruolo per cui è preposto, parlando cioè di dati scientifici e tecnici che abbiamo raccolto in questi anni dalle amministrazioni pubbliche. Questi dati sono a disposizione delle collettività e soprattutto del decisore, così da fornire la base fondamentale dalla quale partire per poter poi fare delle scelte e prendere delle decisioni. Questo è il ruolo di Ispra, con un approccio che rimane nell’ambito tecnico e scientifico, ed in questo senso è un organismo al servizio del decisore.”

Così Andrea Monaco, Ispra, nel corso del convegno “Selvatici e sicurezza alimentare: una urgente questione etica” organizzato dall’Istituto di Bioetica per la Veterinaria e l’Agroalimentare (IBV-A).

“Ci sono dei numeri chiave, uno di questi è il dato di 300mila animali abbattuti ogni anno tra caccia e controllo. Negli ultimi 7 anni poi la media degli indennizzi è di circa 17 mln euro per danni alle colture, e sono solamente una parte dei danni che questa specie provoca. Abbiamo poi fatto come Ispra una stima di massima degli animali presenti sul territorio e che stimiamo essere non meno di un milione e mezzo.”