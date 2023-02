Fauna selvatica, Prandini: situazione fuori controllo. Riscoprire ruolo fondamentale delle aziende faunistico venatorie. VIDEOINTERVISTA

“La criticità per quanto riguarda la presenza di un numero oggi sproporzionata di cinghiali sul territorio italiano è evidente, sia per quanto riguarda gli incidenti causati con un danno alla collettività, sia per quanto concerne l’intero comparto agricolo. Questo è difatti uno dei primi fattori per quanto riguarda l’abbandono delle coltivazioni delle aree interne, con danni che provocano più del 70% della perdita del raccolto agricolo, si tratta dunque di una situazione totalmente fuori controllo.”

Così il presidente di Coldiretti Ettore Prandini nel corso dell’incontro “I custodi della biodiversità” a Palazzo Rospigliosi.

“A questo si aggiunge il rischio per quanto riguarda la trasmissione di virus che rischiano di andare ad impattare su intere filiere agricole e zootecniche. Ovviamente tutto ciò che può portare ad un controllo e ad un numero equilibrato di animali è lo sforzo che sta portando avanti Coldiretti, per dare risposte concrete ai nostri imprenditori. Occorre poi ritornare a scoprire il ruolo fondamentale delle aziende faunistico venatorie proprio in termini di programmazione rispetto la presenza della fauna selvatica sui nostri territori. Dobbiamo arrivare a valorizzare delle filiere agroalimentari per quanto riguarda la trasformazione della selvaggina in prodotti, che purtroppo importiamo in questo momento dall’estero. Non abbiamo una filiera italiana che invece potremmo valorizzare, dando una risposta anche in termini di maggior crescita, occupazione e valore economico