FDI: LIQUIDITA’ E STOP ALLA BUROCRAZIA, ECCO IL VOLANO PER LA RIPRESA

«Come ha giustamente sottolineato nei giorni scorsi il governatore Cirio - aggiunge il consigliere regionale di FdI e assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, i temi della sburocratizzazione e della semplificazione sono centrali per favorire la crescita economica. A maggior ragione oggi, dove oltre al virus siamo costretti a combattere con una burocrazia che allunga clamorosamente i tempi di intervento, che invece sono strettissimi. Oltre ai sostegni concreti ai significativi sostegni alle imprese che abbiamo messo in campo, occorrerebbe sospendere davvero la burocrazia e consentire di agire in maniera rapida ed efficace. Non è accettabile, ad esempio, in questo momento, che per spostare risorse da un asse all’altro, magari per sostenere le famiglie, occorra avventurarsi in uno stillicidio di pratiche, regionali ed europee, che necessitano mesi di valutazioni. Occorre invece, oggi più che mai, fare in fretta, non abbiamo più tempo da perdere».

