Fedagri Veneto, previsioni al rialzo dei prezzi del mais sul mercato nazionale

Nello specifico il Prof. Reyneri, Dipartimento Scienze Agrarie, forestali e alimentari dell’Università degli Studi di Torino ha affrontato il tema della coltivazione del mais da granella in un momento di crescente attenzione per la sostenibilità ambientale ed economica; è emerso il contesto di una coltura essenziale per le filiere zootecniche nazionali ma che per diversi motivi sta attraversando un periodo di ridotta competitività. L'attenzione si è rivolta agli interventi agrotecnici per sostenere le produzioni con un occhio di riguardo alla strategia Farm to Fork con i vincoli che questa impone anche in un'ottica di filiera e di promozione delle produzioni.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK